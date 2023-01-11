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Ограничение цен на российскую нефть обходится Кремлю в $172 млн в день – Bloomberg

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Доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%, считают в Международном энергетическом агентстве
Доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%, считают в Международном энергетическом агентстве
Фото: EPA

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 11 января.

Журналисты ссылаются на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирт отметил, что влияние запрета экспорта нефти и ограничение цен оказались "столь значительными", как и ожидалось.

По данным организации, 5 февраля, когда ограничения распространятся еще и на нефтепродукты, Россия будет терять еще больше – $280 млн в день.

По данным CREA, дальнейшее снижение верхнего предела – до $25–35 за баррель с $60 – будет по-прежнему выше затрат на добычу и транспортировку нефти, но сократит доходы РФ от экспорта нефти как минимум еще на 100 млн в день ($107 млн). Мюлливирт добавил, что необходимо снизить ценовой потолок до уровня, который лишит Кремль возможности получать налогооблагаемую прибыль.

Контекст:

5 декабря коалиция стран G7 и ЕС уже ввели потолок цен на сырую нефть из РФ в размере $60 за баррель. Мера призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине".

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC"

Теги: Россия, налоги, Кремль, нефть, цены, доходы, экспорт, запрет, прибыль, ограничения, нефтепродукты
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