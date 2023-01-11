Ограничение цен на российскую нефть обходится Кремлю в $172 млн в день – Bloomberg

Доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%, считают в Международном энергетическом агентстве Фото: EPA

Журналисты ссылаются на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирт отметил, что влияние запрета экспорта нефти и ограничение цен оказались "столь значительными", как и ожидалось.

По данным организации, 5 февраля, когда ограничения распространятся еще и на нефтепродукты, Россия будет терять еще больше – $280 млн в день.

По данным CREA, дальнейшее снижение верхнего предела – до $25–35 за баррель с $60 – будет по-прежнему выше затрат на добычу и транспортировку нефти, но сократит доходы РФ от экспорта нефти как минимум еще на €100 млн в день ($107 млн). Мюлливирт добавил, что необходимо снизить ценовой потолок до уровня, который лишит Кремль возможности получать налогооблагаемую прибыль.