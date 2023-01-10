G7 планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты – СМИ

Одну цену установят для дизеля и керосина, которые стоят дороже сырой нефти, вторую – для более дешевых нефтепродуктов, в частности мазут.

Как отметило Reuters, ограничения вводят, чтобы еще больше сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее возможность финансировать вторжение в Украину.

5 декабря коалиция стран G7 и ЕС уже ввели потолок цен на сырую нефть из РФ в размере $60 за баррель. Мера призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине".

Ограничение цен на российские нефтепродукты сложнее, чем ограничение цен только на нефть, потому что нефтепродуктов много и их цена часто зависит от того, где они покупаются, а не где они производятся, сказал Reuters чиновник, который попросил быть неназванным.

Кроме того, ЕС собирается пересмотреть предельный уровень цен на сырую нефть в середине января. Некоторые страны хотят снизить верхний предел еще на 5%, сообщил Bloomberg.