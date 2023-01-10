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G7 планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты – СМИ

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Ограничение цены на нефтепродукты вводят, чтобы сократить доходы Москвы
Ограничение цены на нефтепродукты вводят, чтобы сократить доходы Москвы
Фото: depositphotos.com

С 5 февраля коалиция "Группы семи" планирует установить два предела цен на российские нефтепродукты в феврале. Об этом 10 января сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя G7.

Одну цену установят для дизеля и керосина, которые стоят дороже сырой нефти, вторую – для более дешевых нефтепродуктов, в частности мазут.

Как отметило Reuters, ограничения вводят, чтобы еще больше сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее возможность финансировать вторжение в Украину.

5 декабря коалиция стран G7 и ЕС уже ввели потолок цен на сырую нефть из РФ в размере $60 за баррель. Мера призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

Ограничение цен на российские нефтепродукты сложнее, чем ограничение цен только на нефть, потому что нефтепродуктов много и их цена часто зависит от того, где они покупаются, а не где они производятся, сказал Reuters чиновник, который попросил быть неназванным. 

Кроме того, ЕС собирается пересмотреть предельный уровень цен на сырую нефть в середине января. Некоторые страны хотят снизить верхний предел еще на 5%, сообщил Bloomberg

Контекст:

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC"

Теги: Россия, Украина, нефть, доходы, экспорт, коалиция, нефтепродукты, цена, ЕС
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