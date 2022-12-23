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В России заявили, что не будут поставлять нефть по контрактам с потолком цен

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Правительства стран ЕС договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60
Правительства стран ЕС договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60
Фото: ЕРА

Россия в ответ на введение потолка цен на нефть, предусмотренный в девятом пакете санкций Евросоюза, планирует запретить поставки в страны, которые будут требовать соблюдения этого условия. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью пропагандистскому "Радио Sputnik".

По его словам, президент России Владимир Путин подпишет указ "об ответных мерах". 

"В рамках этого указа – запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолку цен, который введен Евросоюзом", – сказал Новак.

Он отметил, что РФ ожидает частичного сокращения добычи нефти на 500–700 тыс. баррелей в сутки. 

О подготовке "предупредительных мер" Путин заявил накануне, сообщал ТАСС

"Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры", – сказал он на пресс-конференции 22 декабря.

Издание Financial Times 15 декабря написало о том, что количество танкеров, которые транспортируют российскую нефть и застрахованы западными компаниями, увеличилось. Это было бы невозможно без соблюдения ограничений, утверждает газета.

Согласно принятому решению о потолке цен, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентств только при условии, что она покупается не дороже, чем по $60 за баррель.

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основная часть этого объема приходится только на две страны – Китай и Индию. Также значительно (до 890 тыс. баррелей в сутки) выросла доля танкеров, которые скрывают свой конечный пункт назначения, однако по мере приближения к Суэцкому каналу большинство их обозначает пунктом назначения индийские порты, отмечает агентство.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Александр Новак, цена на нефть
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