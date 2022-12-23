В России заявили, что не будут поставлять нефть по контрактам с потолком цен

Правительства стран ЕС договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 Фото: ЕРА

По его словам, президент России Владимир Путин подпишет указ "об ответных мерах".

"В рамках этого указа – запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолку цен, который введен Евросоюзом", – сказал Новак.

Он отметил, что РФ ожидает частичного сокращения добычи нефти на 500–700 тыс. баррелей в сутки.

О подготовке "предупредительных мер" Путин заявил накануне, сообщал ТАСС.

"Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры", – сказал он на пресс-конференции 22 декабря.

Издание Financial Times 15 декабря написало о том, что количество танкеров, которые транспортируют российскую нефть и застрахованы западными компаниями, увеличилось. Это было бы невозможно без соблюдения ограничений, утверждает газета.

Согласно принятому решению о потолке цен, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентств только при условии, что она покупается не дороже, чем по $60 за баррель.