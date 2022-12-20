За неделю морской импорт подсанкционной российской нефти сократился на 54% – Bloomberg

5 декабря начала действовать установленная максимальная цена на российскую нефть в $60 за баррель, которую согласовали Европейский союз, страны G7, Австралия и ряд других государств.

По данным Bloomberg, общий объем импорта российской нефти сократился на 1,86 млн баррелей в день и составил 1,6 млн баррелей.

Среднее значение за четыре недели упало до минимума за год, отмечает агентство.

В частности, свои суда отзывают владельцы танкеров, которые должны были загрузиться в тихоокеанских портах российской нефтью из Сибири. Bloomberg отмечает, что сырье продают дороже $60 за баррель и участники рынка опасаются, что покупка сверх установленного лимита лишит суда международно признанной страховки.

Агентство при этом подчеркивает, что с появившимися данными следует обращаться осторожно, потому что еженедельные показатели зависят от ряда факторов, в том числе времени составления графика отгрузки и погоды.