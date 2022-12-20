За неделю морской импорт подсанкционной российской нефти сократился на 54% – Bloomberg

5 декабря начала действовать установленная максимальная цена на российскую нефть в $60 за баррель, которую согласовали Европейский союз, страны G7, Австралия и ряд других государств.
По данным Bloomberg, общий объем импорта российской нефти сократился на 1,86 млн баррелей в день и составил 1,6 млн баррелей.
Среднее значение за четыре недели упало до минимума за год, отмечает агентство.
В частности, свои суда отзывают владельцы танкеров, которые должны были загрузиться в тихоокеанских портах российской нефтью из Сибири. Bloomberg отмечает, что сырье продают дороже $60 за баррель и участники рынка опасаются, что покупка сверх установленного лимита лишит суда международно признанной страховки.
Агентство при этом подчеркивает, что с появившимися данными следует обращаться осторожно, потому что еженедельные показатели зависят от ряда факторов, в том числе времени составления графика отгрузки и погоды.
5 декабря, кроме ограничения цен на российскую нефть, начало действовать решение Европейского союза, установленное в июне, об ограничении транспортировки сырой нефти из РФ по морю. Под запрет попало 90% продукта. Как отмечали в Еврокомиссии, влияние нефтяного запрета на Россию будет значительным.
Россия с долей на мировом рынке нефти почти 11% является вторым экспортером после Саудовской Аравии: по данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2021 году она экспортировала 229,9 млн тонн нефти в 36 стран, писало ТАСС. На Китай пришлось 70 млн тонн, на долю стран Евросоюза – 47% поставок, или 108,1 млн тонн. На поставки нефти морем в дальнее зарубежье в прошлом году пришлось около половины – 118,5 млн тонн, уточнило агентство.
К 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, подчеркнули в "Русской службе BBC", добавив что Москва не досчитается $1 трлн.