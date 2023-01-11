Ограничение цен на российскую нефть достигло цели – минфин США

По ее словам, хотя ценовой потолок действует всего около месяца, уже очевиден "ранний прогресс в достижении обеих этих целей, и высокопоставленные российские чиновники признали, что предел цен сокращает доходы России от энергоносителей".

На встрече с министром финансов Канады Христей Фриланд Йеллен отметила, что энергетические рынки остаются "хорошо обеспеченными" и после запрета Евросоюза на импорт российской сырой нефти, введенного 5 декабря.

Ссылаясь на публичную отчетность, глава американского минфина сказала, что страны используют ценовой потолок, чтобы "заключать выгодные сделки с импортируемой Россией нефтью".

Reuters сообщает, что российская нефть марки Urals с поставкой в Европу 10 января котировалась на уровне $52,48 за баррель, сохраняя при этом "резкий дисконт" к марке Brent, которая торговалась на уровне $80,82.

Агентство напоминает, что Москва пообещала запретить поставки нефти в страны, которые соблюдают ограничение цен, начиная с 1 февраля, а министерство энергетики РФ заявило 10 января, что работает над дополнительными мерами по обеспечению соблюдения запрета.