ГОРДОН
 
 
МИР

Ограничение цен на российскую нефть достигло цели – минфин США

Энергетические рынки остаются хорошо обеспеченными Йеллен
Энергетические рынки остаются хорошо обеспеченными – Йеллен
Фото: ЕРА

Ограничение цен на российскую нефть, которое вступило в силу в декабре 2022 года, достигло нужного эффекта – удержать на рынке топливо из РФ, но ограничить ее доходы. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, 10 января ее цитирует Reuters.

По ее словам, хотя ценовой потолок действует всего около месяца, уже очевиден "ранний прогресс в достижении обеих этих целей, и высокопоставленные российские чиновники признали, что предел цен сокращает доходы России от энергоносителей".

На встрече с министром финансов Канады Христей Фриланд Йеллен отметила, что энергетические рынки остаются "хорошо обеспеченными" и после запрета Евросоюза на импорт российской сырой нефти, введенного 5 декабря.

Ссылаясь на публичную отчетность, глава американского минфина сказала, что страны используют ценовой потолок, чтобы "заключать выгодные сделки с импортируемой Россией нефтью". 

Reuters сообщает, что российская нефть марки Urals с поставкой в Европу 10 января котировалась на уровне $52,48 за баррель, сохраняя при этом "резкий дисконт" к марке Brent, которая торговалась на уровне $80,82.

Агентство напоминает, что Москва пообещала запретить поставки нефти в страны, которые соблюдают ограничение цен, начиная с 1 февраля, а министерство энергетики РФ заявило 10 января, что работает над дополнительными мерами по обеспечению соблюдения запрета.

Контекст:

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC"

По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основную часть этого объема закупают две страны – Китай и Индия.

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

Теги: Канада, Brent, Христя Фриланд, Евросоюз, цена на нефть, Urals, Джанет Йеллен, минфин США, российская нефть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (262669)
2
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (77947)
3
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (76099)
4
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (38748)
5
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (33946)
6
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (33527)
7
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (23945)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (22465)
 
 
 
 