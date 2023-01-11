Ограничение цен на российскую нефть достигло цели – минфин США

По ее словам, хотя ценовой потолок действует всего около месяца, уже очевиден "ранний прогресс в достижении обеих этих целей, и высокопоставленные российские чиновники признали, что предел цен сокращает доходы России от энергоносителей".
На встрече с министром финансов Канады Христей Фриланд Йеллен отметила, что энергетические рынки остаются "хорошо обеспеченными" и после запрета Евросоюза на импорт российской сырой нефти, введенного 5 декабря.
Ссылаясь на публичную отчетность, глава американского минфина сказала, что страны используют ценовой потолок, чтобы "заключать выгодные сделки с импортируемой Россией нефтью".
Reuters сообщает, что российская нефть марки Urals с поставкой в Европу 10 января котировалась на уровне $52,48 за баррель, сохраняя при этом "резкий дисконт" к марке Brent, которая торговалась на уровне $80,82.
Агентство напоминает, что Москва пообещала запретить поставки нефти в страны, которые соблюдают ограничение цен, начиная с 1 февраля, а министерство энергетики РФ заявило 10 января, что работает над дополнительными мерами по обеспечению соблюдения запрета.
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".
По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основную часть этого объема закупают две страны – Китай и Индия.
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине".
При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.