"Террористы придут и за вами". Зеленский обратился к россиянам из-за удара РФ по жилому дому в Днепре

Текст обращения приводит сайт Офиса президента Украины.
Зеленский отметил, что после атаки РФ по жилому дому в Днепре Украина услышала слова сострадания от многих мировых лидеров, общественных деятелей, журналистов и других людей из разных стран мира – "нормальные люди объединяются в ответ на террор".
"Но... Хочу сказать всем тем в России – и из России, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно все видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – добавил он.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.
По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации ГСЧС, разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены. Завалы разбирают круглосуточно. По последним данным, число жертв достигло 30, десятки людей ранены, судьба еще более 30 жителей дома неизвестна.