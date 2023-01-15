"Террористы придут и за вами". Зеленский обратился к россиянам из-за удара РФ по жилому дому в Днепре

Зеленский – россиянам: Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться Фото: president.gov.ua

Текст обращения приводит сайт Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что после атаки РФ по жилому дому в Днепре Украина услышала слова сострадания от многих мировых лидеров, общественных деятелей, журналистов и других людей из разных стран мира – "нормальные люди объединяются в ответ на террор".

"Но... Хочу сказать всем тем в России – и из России, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно все видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – добавил он.