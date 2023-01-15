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ВОЙНА В УКРАИНЕ

OSINT-сообщество Molfar назвало имена 44 россиян, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре

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После обрушения части дома в Днепре нашли тела уже 30 погибших
После обрушения части дома в Днепре нашли тела уже 30 погибших
Фото: ЕРА

15 января украинское сообщество Molfar объявило в Facebook, что на основаниии информации из открытых источников (OSINT) идентифицировало 44 человека из базирующегося на аэродроме Шайковка (Калужская область РФ) авиаподразделения, которое причастно к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

"Имена 44 человек из 52-го гвардейского полка (Шайковка), причастных к террористическому акту. [...] Мы идентифицировали всех членов экипажа с аэродрома Шайковка: пилоты, командиры экипажей, технический персонал, руководители личного состава, просто люди из запаса", – говорится в посте.

https://www.facebook.com/molfarintelligence/posts/pfbid02t31E5jRvtkBe1ZsjrnzrMV2y7FPi3jnTXN7KwRpBe44uoC9YBMDueFDcwZRZQnMQl

На сайте Molfar опубликована информация про каждого вплоть до адреса проживания, номеров телефонов, паспортных данных, профилей ближайших родственников (в том числе тещи) в социальных сетях, а также фото каждого военного.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе КиевДнепр и Авдеевку. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.

По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, было разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены.

По состоянию на вечер 15 января было известно, что жертвами удара стали 30 человек, в том числе 15-летняя девочка. 73 человека травмированы, еще 43 числились пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Днепр, аэродром, война России против Украины, ракеты, ракета, пилот, экипаж, дом, россияне
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