OSINT-сообщество Molfar назвало имена 44 россиян, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре

После обрушения части дома в Днепре нашли тела уже 30 погибших Фото: ЕРА

"Имена 44 человек из 52-го гвардейского полка (Шайковка), причастных к террористическому акту. [...] Мы идентифицировали всех членов экипажа с аэродрома Шайковка: пилоты, командиры экипажей, технический персонал, руководители личного состава, просто люди из запаса", – говорится в посте.

На сайте Molfar опубликована информация про каждого вплоть до адреса проживания, номеров телефонов, паспортных данных, профилей ближайших родственников (в том числе тещи) в социальных сетях, а также фото каждого военного.

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