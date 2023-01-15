OSINT-сообщество Molfar назвало имена 44 россиян, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре

"Имена 44 человек из 52-го гвардейского полка (Шайковка), причастных к террористическому акту. [...] Мы идентифицировали всех членов экипажа с аэродрома Шайковка: пилоты, командиры экипажей, технический персонал, руководители личного состава, просто люди из запаса", – говорится в посте.
На сайте Molfar опубликована информация про каждого вплоть до адреса проживания, номеров телефонов, паспортных данных, профилей ближайших родственников (в том числе тещи) в социальных сетях, а также фото каждого военного.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.
По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, было разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены.
По состоянию на вечер 15 января было известно, что жертвами удара стали 30 человек, в том числе 15-летняя девочка. 73 человека травмированы, еще 43 числились пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.