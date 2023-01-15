Гордон: Мировое сообщество должно как можно быстрее передать Украине наступательное оружие. Вот попадают оккупанты в наш дом в Днепре – тут же нечто летит в аэродромы и склады вооружений в Москве и Питере

"Сегодня приходится слышать о том, что в Кремле принята новая тактика наступления на Украину. Не считаясь с потерями в живой силе и технике, они готовят резервы, готовят ресурсы. Они подготовились уже. Сейчас они хотят мобилизовать еще то ли полмиллиона, то ли больше людей, чтобы пойти по всем направлениям. Особенно их интересует, между прочим, направление Львова. Не случайно они накапливают жилую силу и технику в Беларуси, на границе с Волынью. Они хотят логистику оборвать, потому что основные поставки вооружений идут через Львов. Поэтому они бомбят Львов и хотят пойти, видимо, живой силой на Львов. То есть они готовятся к большому широкомасштабному наступлению на Украину", – сказал Гордон.

Мировые лидеры должны прекратить "сюсюканья с Россией" и думать о том, как помочь Украине, продолжил он.

"В этой ситуации я хочу обратиться к мировому сообществу: хватит жевать сопли! Я говорю сейчас об интеллигентских попытках сюсюканья, заискивания перед Россией, которые показывают нам [президент Франции Эммануэль] Макрон, периодически [канцлер Германии Олаф] Шольц. Я говорю о том, что Украине нужно как можно быстрее передать все оружие, которое Украина просит, включая наступательное. Украина должна иметь наступательное оружие. Мы должны переходить в наступление, имея высокоточное оружие стран НАТО", – сказал журналист.

По его мнению, после таких ударов российских оккупантов, как по Днепру, где вследствие прямого попадания ракеты Х-22 разрушился девятиэтажный дом и погибло не менее 29 человек, Украина должна атаковать военные и политические объекты на территории России и для этого ей нужно соответствующее оружие.

"Это должно следующим образом происходить: вот попадают в наш дом в Днепре – тут же летит нечто в Москву, Питер, куда угодно. Не на жилые дома, я хочу подчеркнуть, мы – не варвары. На аэродромы, на здания, где заседают эти конченые депутаты, президенты и так далее. Вот туда – на нефтехранилища, на базы с оружием, на склады вооружений. Только прилетело по Украине – туда сразу. И говорится им: "Ну, что, хотите еще? Не дай бог еще что-то прилетит". И наступать, наступать, наступать на них", – сказал Гордон.

Кроме того, подчеркнул он, Россию должны изгнать из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где она имеет статус постоянного члена.

"Нехер ей там делать в Совете Безопасности! Стране-изгою, стране – военному преступнику, которая, призрев безопасность Украины, творит геноцид и варварство в XXI веке. Какой нахер Совет Безопасности ООН? Выгнать понимаете куда. Вот что, на мой взгляд, сегодня нужно делать", – сказал Гордон.

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