ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон: Мировое сообщество должно как можно быстрее передать Украине наступательное оружие. Вот попадают оккупанты в наш дом в Днепре – тут же нечто летит в аэродромы и склады вооружений в Москве и Питере

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гордон: Мы должны переходить в наступление, имея высокоточное оружие стран НАТО
Гордон: Мы должны переходить в наступление, имея высокоточное оружие стран НАТО 
Фото: Gordonua.com

Россия готовится к новому, еще более масштабному наступлению на Украину, чтобы Украина могла защищаться, страны Запады должны как можно быстрее предоставить ей оружие, в том числе наступательное и далекобойное, с помощью которого можно наносить удары по территории России. Об этом 14 января во время YouTube-стрима сказал украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Сегодня приходится слышать о том, что в Кремле принята новая тактика наступления на Украину. Не считаясь с потерями в живой силе и технике, они готовят резервы, готовят ресурсы. Они подготовились уже. Сейчас они хотят мобилизовать еще то ли полмиллиона, то ли больше людей, чтобы пойти по всем направлениям. Особенно их интересует, между прочим, направление Львова. Не случайно они накапливают жилую силу и технику в Беларуси, на границе с Волынью. Они хотят логистику оборвать, потому что основные поставки вооружений идут через Львов. Поэтому они бомбят Львов и хотят пойти, видимо, живой силой на Львов. То есть они готовятся к большому широкомасштабному наступлению на Украину", – сказал Гордон.

Мировые лидеры должны прекратить "сюсюканья с Россией" и думать о том, как помочь Украине, продолжил он. 

"В этой ситуации я хочу обратиться к мировому сообществу: хватит жевать сопли! Я говорю сейчас об интеллигентских попытках сюсюканья, заискивания перед Россией, которые показывают нам [президент Франции Эммануэль] Макрон, периодически [канцлер Германии Олаф] Шольц. Я говорю о том, что Украине нужно как можно быстрее передать все оружие, которое Украина просит, включая наступательное. Украина должна иметь наступательное оружие. Мы должны переходить в наступление, имея высокоточное оружие стран НАТО", – сказал журналист. 

По его мнению, после таких ударов российских оккупантов, как по Днепру, где вследствие прямого попадания ракеты Х-22 разрушился девятиэтажный дом и погибло не менее 29 человек, Украина должна атаковать военные и политические объекты на территории России и для этого ей нужно соответствующее оружие. 

"Это должно следующим образом происходить: вот попадают в наш дом в Днепре – тут же летит нечто в Москву, Питер, куда угодно. Не на жилые дома, я хочу подчеркнуть, мы  не варвары. На аэродромы, на здания, где заседают эти конченые депутаты, президенты и так далее. Вот туда – на нефтехранилища, на базы с оружием, на склады вооружений. Только прилетело по Украине  туда сразу. И говорится им: "Ну, что, хотите еще? Не дай бог еще что-то прилетит". И наступать, наступать, наступать на них", – сказал Гордон.

Кроме того, подчеркнул он, Россию должны изгнать из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где она имеет статус постоянного члена. 

"Нехер ей там делать в Совете Безопасности! Стране-изгою, стране – военному преступнику, которая, призрев безопасность Украины, творит геноцид и варварство в XXI веке. Какой нахер Совет Безопасности ООН? Выгнать понимаете куда. Вот что, на мой взгляд, сегодня нужно делать", – сказал Гордон.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российских оккупантов вытеснили из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предполагает, что эскалация боевых действий может произойти в феврале. Он не исключает, что оккупанты опять попытаются захватить Киев. 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими". 

Теги: Россия, Львов, Дмитрий Гордон, Украина, вооружение, наступление, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
Умер Вахтанг Кикабидзе
Умер Вахтанг Кикабидзе
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (299158)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (99621)
3
Тина Кароль показала фото без одежды и белья (89725)
4
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (84037)
5
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (59495)
6
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (54644)
7
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь (49871)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (42159)
 
 
 
 