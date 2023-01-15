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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях и обороняться на трех – Генштаб ВСУ

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Битва за Донбасс продолжается
Битва за Донбасс продолжается
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки захватить всю Донецкую область. Об этом проинформировал 15 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на купянском и лиманском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на всей линии фронта. В частности, на купянском и лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов, на бахмутском направлении – более 20 (в том числе район Соледара), на авдеевском – шести, на новопавловском – трех, на запорожском – более 20, на херсонском – более 15.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0VBCGJZr7vD4Dht6mRhwoqxFD5WMNYazykrt81891PbPMenAt9WiLoVZvhdn456azl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказал Маляр.

"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", – сказал президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 января.

По состоянию на 14 января бои за Соледар еще продолжались.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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