Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях и обороняться на трех – Генштаб ВСУ

"Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на купянском и лиманском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на всей линии фронта. В частности, на купянском и лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов, на бахмутском направлении – более 20 (в том числе район Соледара), на авдеевском – шести, на новопавловском – трех, на запорожском – более 20, на херсонском – более 15.

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