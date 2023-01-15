Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях и обороняться на трех – Генштаб ВСУ

"Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на купянском и лиманском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на всей линии фронта. В частности, на купянском и лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов, на бахмутском направлении – более 20 (в том числе район Соледара), на авдеевском – шести, на новопавловском – трех, на запорожском – более 20, на херсонском – более 15.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказал Маляр.
"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", – сказал президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 января.
По состоянию на 14 января бои за Соледар еще продолжались.