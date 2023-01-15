Силы обороны 14 января отбили атаки оккупантов в районе 14 населенных пунктов – Генштаб

Речь идет о Макеевке и Белогоровке Луганской области а также о и Верхнекаменском, Спорном, Белогоровке, Соли, Соледаре, Бахмуте, Клещиевке, Новобахмутовке, Красногоровке, Водянои, Майорске и Марьинке Донецкой области.
"Противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях Бахмутского направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка – без существенных изменений, наступательных группировок оккупантов не обнаружено.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказал Маляр.
"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 13 января в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.