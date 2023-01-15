Силы обороны 14 января отбили атаки оккупантов в районе 14 населенных пунктов – Генштаб

Силы обороны отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Речь идет о Макеевке и Белогоровке Луганской области а также о и Верхнекаменском, Спорном, Белогоровке, Соли, Соледаре, Бахмуте, Клещиевке, Новобахмутовке, Красногоровке, Водянои, Майорске и Марьинке Донецкой области.

"Противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях Бахмутского направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка – без существенных изменений, наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

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