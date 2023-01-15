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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны 14 января отбили атаки оккупантов в районе 14 населенных пунктов – Генштаб

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Силы обороны отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях
Силы обороны отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районе 14 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях 14 января. Об этом 15 января сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Речь идет о Макеевке и Белогоровке Луганской области а также о и Верхнекаменском, Спорном, Белогоровке, Соли, Соледаре, Бахмуте, Клещиевке, Новобахмутовке, Красногоровке, Водянои, Майорске и Марьинке Донецкой области.

"Противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях Бахмутского направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка – без существенных изменений, наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказал Маляр.

"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 13 января в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Соледар, война России против Украины, Бахмут
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