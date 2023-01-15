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ВОЙНА В УКРАИНЕ

14 января РФ нанесла по Украине 57 ракетных и три авиаудара – Генштаб ВСУ

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Оккупанты применяли зенитные управляемые ракеты С-300/С-400
Оккупанты применяли зенитные управляемые ракеты С-300/С-400
Фото: EPA

Российские оккупанты за сутки 14 января нанесли по Украине три авиационных и 57 ракетных ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 15 января.

Также оккупанты совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

"Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, являющихся высокоточным оружием", – говорится в сообщении.

26 ракет сбили украинские военные.

"Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается на всей территории Украины", – сообщили в Генштабе.

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Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе КиевДнепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. По состоянию на утро 15 января погибло 17 человек, 73 были ранены. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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