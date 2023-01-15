14 января РФ нанесла по Украине 57 ракетных и три авиаудара – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.
"Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, являющихся высокоточным оружием", – говорится в сообщении.
26 ракет сбили украинские военные.
"Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается на всей территории Украины", – сообщили в Генштабе.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. По состоянию на утро 15 января погибло 17 человек, 73 были ранены. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.