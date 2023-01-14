Из-за больших потерь некоторые подразделения оккупантов укомплектованы только на 40% – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе, и это сказывается. Низким, до 40%, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области", – говорится в сообщении.
Украинские военные обратили внимание, что "это несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками".
"Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение – таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне "пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую бронь, и "работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Уже 21 сентября глава Кремля объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
Замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что Россия планирует 15 января объявить новую волну мобилизации и мобилизовать в январе – феврале еще 500 тыс. военных, чтобы использовать их в наступательных операциях уже весной и летом.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк 9 января заявил, что новая мобилизация в РФ не остановит контрнаступление Украины.