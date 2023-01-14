Из-за больших потерь некоторые подразделения оккупантов укомплектованы только на 40% – Генштаб ВСУ

Оккупанты не укомплектовали свои войска, несмотря на доставку мобилизованных, отметили в ВСУ Фото: ЕРА (архив)

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе, и это сказывается. Низким, до 40%, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные обратили внимание, что "это несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками".

"Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение – таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне "пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую бронь, и "работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены".

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