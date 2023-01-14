Украинские военные за сутки уничтожили 530 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 530 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.