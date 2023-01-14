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Украинские военные за сутки уничтожили 530 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 114 660 российских оккупантов
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 114 660 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 114 660 российских оккупантов. Об этом 14 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 530 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3104 (+6);
  • боевые бронированные машины – 6173 (+6);
  • артиллерийские системы – 2090 (+4);
  • РСЗО – 437;
  • средства ПВО – 219 (+1);
  • самолеты – 286;
  • вертолеты – 276;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2);
  • крылатые ракеты – 723;
  • корабли / катера – 17;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4846 (+13);
  • специальная техника – 186 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cc8rWbrS9mLdA68i8zUWdNbjD61Bq6zZAZL7BHr4wa3baGnBMnfqYw6aFNf1E3q5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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