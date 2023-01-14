Украинские военные за сутки уничтожили 530 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 530 российских захватчиков.
Другие потери армии РФ в Украине составили:
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.