Оккупанты продолжают наступать на бахмутском направлении, пытаясь полностью захватить Донецкую область – Генштаб ВСУ

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на бахмутском направлении. На авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На купянском и лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области.
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам скопления оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, три склада боеприпасов, а также два других важных объекта противника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.
Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала Маляр.