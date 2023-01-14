Оккупанты продолжают наступать на бахмутском направлении, пытаясь полностью захватить Донецкую область – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на бахмутском направлении. На авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На купянском и лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам скопления оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, три склада боеприпасов, а также два других важных объекта противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)