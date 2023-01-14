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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают наступать на бахмутском направлении, пытаясь полностью захватить Донецкую область – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов
За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают наступать на бахмутском направлении, пытаясь полностью захватить Донецкую область. Об этом 14 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на бахмутском направлении. На авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На купянском и лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам скопления оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, три склада боеприпасов, а также два других важных объекта противника.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала Маляр.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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