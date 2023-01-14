ВСУ понемногу продвигаются вперед в районе Кременной – Гайдай

РФ перебрасывает резервы в район Кременной и Сватово – Гайдай Фото: Сергій Гайдай / Facebook

пытаются атаковать, но получают отпор

По его словам, ситуация на этом участке линии столкновения остается тяжелой. Подразделения российской армииВооруженных сил Украины.

"Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки врага там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то там так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная – они подвергаются обстрелам. Также по этим направлениям оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Все больше, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", – объяснил Гайдай.

Накануне глава ОВА сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.