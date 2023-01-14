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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ понемногу продвигаются вперед в районе Кременной – Гайдай

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РФ перебрасывает резервы в район Кременной и Сватово Гайдай
РФ перебрасывает резервы в район Кременной и Сватово – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Украинским Силам обороны постепенно сдвигают линию фронта на Кременском направлении Луганской области. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай 14 января сообщил в эфире национального телемарафона, который транслирует 1+1.

По его словам, ситуация на этом участке линии столкновения остается тяжелой. Подразделения российской армии пытаются атаковать, но получают отпор Вооруженных сил Украины.

"Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки врага там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то там так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная – они подвергаются обстрелам. Также по этим направлениям оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Все больше, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", – объяснил  Гайдай.

Накануне глава ОВА сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.

Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Луганская область, Сватово, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Кременная
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