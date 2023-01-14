ВСУ понемногу продвигаются вперед в районе Кременной – Гайдай

"Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки врага там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то там так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная – они подвергаются обстрелам. Также по этим направлениям оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Все больше, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", – объяснил Гайдай.
Накануне глава ОВА сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.
Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.