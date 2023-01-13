Коллаборанты понимают неизбежность деоккупации и уезжают из Сватово и Кременной – Гайдай

Белогоровка полностью под контролем украинских сил обороны, которые успешно отбивают ежедневные атаки оккупантов.

На направление Сватово – Кременная россияне продолжают перебрасывать огромные резервы, отметил Гайдай. Они забрали солдат из окружающих сел – раньше там все частные дома были забиты оккупантами, но сейчас их там почти не осталось. Всех отправляют на фронт, потому что там у них не очень хорошие позиции, отметил глава ОВА.

"Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются", – добавил он.

По словам Гайдая, продвижение украинских сил обороны идет медленно. Оккупанты минируют все подряд.

"Наши не воюют так, как россияне, которые забрасывают Соледар трупами тысяч солдат. Все идет выверенно, четко, для того чтобы сберечь наших бойцов. Но продвижение идет, и россияне уже это понимают. Уже понемногу коллаборанты перемещаются в другие населенные пункты.