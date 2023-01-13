Коллаборанты понимают неизбежность деоккупации и уезжают из Сватово и Кременной – Гайдай

Белогоровка полностью под контролем украинских сил обороны, которые успешно отбивают ежедневные атаки оккупантов.
На направление Сватово – Кременная россияне продолжают перебрасывать огромные резервы, отметил Гайдай. Они забрали солдат из окружающих сел – раньше там все частные дома были забиты оккупантами, но сейчас их там почти не осталось. Всех отправляют на фронт, потому что там у них не очень хорошие позиции, отметил глава ОВА.
"Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются", – добавил он.
По словам Гайдая, продвижение украинских сил обороны идет медленно. Оккупанты минируют все подряд.
"Наши не воюют так, как россияне, которые забрасывают Соледар трупами тысяч солдат. Все идет выверенно, четко, для того чтобы сберечь наших бойцов. Но продвижение идет, и россияне уже это понимают. Уже понемногу коллаборанты перемещаются в другие населенные пункты.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.
Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.