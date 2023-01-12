В оккупированном Алчевске началась очередная волна мобилизации – Генштаб ВСУ

Об этом 12 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области, – говорится в сообщении. – Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года".
По данным Генштаба ВСУ на 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 113 390 российских оккупантов.
Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за возможность избежать мобилизации.
Кроме того, из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, проинформировали в Генштабе ВСУ.