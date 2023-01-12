В оккупированном Алчевске началась очередная волна мобилизации – Генштаб ВСУ

В Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января, отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: РИА Новости / Telegram

Об этом 12 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области, – говорится в сообщении. – Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года".

По данным Генштаба ВСУ на 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 113 390 российских оккупантов.