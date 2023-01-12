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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Алчевске началась очередная волна мобилизации – Генштаб ВСУ

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В Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января, отметили в Генштабе ВСУ
В Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января, отметили в Генштабе ВСУ
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Россия продолжает мобилизацию мужского населения на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом 12 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области, – говорится в сообщении. – Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MHVXm2J6L4kRcSxzu6topaytLNhiWpV7AzSXetURkgPqabSqi84gEMwtEGgRBxhHl

По данным Генштаба ВСУ на 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 113 390 российских оккупантов.

Контекст:

Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

По данным Генштаба ВСУ,  оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за возможность избежать мобилизации.

Кроме того, из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, проинформировали в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, Алчевск, война России против Украины, население, мужчины, российские оккупанты
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