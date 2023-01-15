12 января оккупанты эвакуировали около 50 раненых, которые находились недалеко от Сватово – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших недалеко от Сватово", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ.
"Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков", – сообщили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 января 2023 года, составили около 114 660 военных, 3104 танка, 286 самолетов, 276 вертолетов и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".