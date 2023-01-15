12 января оккупанты эвакуировали около 50 раненых, которые находились недалеко от Сватово – Генштаб ВСУ

Генштаб сообщил, что раненых эвакуировали в направлении Старобельска Фото: depositphotos.com

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших недалеко от Сватово", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ.

"Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков", – сообщили в пресс-центре.