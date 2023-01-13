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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки нанесли 15 ударов по местам скопления российских оккупантов – Генштаб

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Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения российских захватчиков, отметили в Генштабе ВСУ
Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения российских захватчиков, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны в течение суток 13 января нанесли 15 ударов по местам скопления российских оккупационных войск в Украине.

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, один зенитный ракетный комплекс и три склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за потерь оккупантов в Херсонскую область прибыли военные медики ВС РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZU5oQjyC9vtmJ38MSnenuf21rMuq2SBNnzNRved4z4jX1YkoXR97AdLFEc6jVkfhl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 13 января, общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли около 114 130 военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ракетный комплекс, потери армии России, российские оккупанты
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