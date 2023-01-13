ВСУ за сутки нанесли 15 ударов по местам скопления российских оккупантов – Генштаб

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, один зенитный ракетный комплекс и три склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за потерь оккупантов в Херсонскую область прибыли военные медики ВС РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 13 января, общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли около 114 130 военнослужащих.