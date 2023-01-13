ВСУ за сутки нанесли 15 ударов по местам скопления российских оккупантов – Генштаб

Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения российских захватчиков, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, один зенитный ракетный комплекс и три склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за потерь оккупантов в Херсонскую область прибыли военные медики ВС РФ.

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