ВСУ за сутки уничтожили российский ЗРК С-300, три пункта управления и три склада боеприпасов оккупантов – Генштаб

Ракетные войска и артиллерия накрыли огнем 12 районов с живой силой и военной техникой РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Пять воздушных ударов сил обороны пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов, говорится в сообщении.

ВСУ за последние сутки сбили российский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

"Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, российский зенитный ракетный комплекс С-300, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов", – отмечает последние результаты ВСУ Генштаб.