ВСУ за сутки уничтожили российский ЗРК С-300, три пункта управления и три склада боеприпасов оккупантов – Генштаб

Пять воздушных ударов сил обороны пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов, говорится в сообщении.
ВСУ за последние сутки сбили российский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
"Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, российский зенитный ракетный комплекс С-300, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов", – отмечает последние результаты ВСУ Генштаб.
По данным Генштаба ВСУ на утро 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) уничтожили около 113 390 российских оккупантов. Кроме того, российские войска потеряли в войне 285 самолетов, 217 средств ПВО, 1865 БПЛА оперативно-тактического уровня.