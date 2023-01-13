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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили российский ЗРК С-300, три пункта управления и три склада боеприпасов оккупантов – Генштаб

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Ракетные войска и артиллерия накрыли огнем 12 районов с живой силой и военной техникой РФ
Ракетные войска и артиллерия накрыли огнем 12 районов с живой силой и военной техникой РФ 
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения армии России. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в оперативной сводке 13 января в Facebook.

Пять воздушных ударов сил обороны пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов, говорится в сообщении.

ВСУ за последние сутки сбили российский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

"Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, российский зенитный ракетный комплекс С-300, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов", – отмечает последние результаты ВСУ Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid038HiwcDrZ8W2QBvtQQyJHcsbf6Dbdp845ECjqigM1kvCWN3phH3QGB3PJ2b8Xiw9gl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) уничтожили около 113 390 российских оккупантов. Кроме того, российские войска потеряли в войне 285 самолетов, 217 средств ПВО, 1865 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Су-25, армия РФ, беспилотники, ПЗРК, война России против Украины, С-300
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