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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили российский ЗРК С-300, три склада боеприпасов и нанесли 15 авиаударов по местам скопления оккупантов – Генштаб

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Авиация сил обороны Украины в течение суток 12 января нанесла пять ударов по позициям ЗРК оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Авиация сил обороны Украины в течение суток 12 января нанесла пять ударов по позициям ЗРК оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины в течение суток 12 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, а также пять ударов по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский ЗРК С-300 и три склада боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MHVXm2J6L4kRcSxzu6topaytLNhiWpV7AzSXetURkgPqabSqi84gEMwtEGgRBxhHl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) уничтожили около 113 390 российских оккупантов. Кроме того, российские войска потеряли в войне 285 самолетов, 217 средств ПВО, 1865 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, потери армии России
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