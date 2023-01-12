ВСУ за сутки поразили российский ЗРК С-300, три склада боеприпасов и нанесли 15 авиаударов по местам скопления оккупантов – Генштаб

Авиация сил обороны Украины в течение суток 12 января нанесла пять ударов по позициям ЗРК оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский ЗРК С-300 и три склада боеприпасов.

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