ВСУ за сутки поразили российский ЗРК С-300, три склада боеприпасов и нанесли 15 авиаударов по местам скопления оккупантов – Генштаб

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский ЗРК С-300 и три склада боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на утро 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) уничтожили около 113 390 российских оккупантов. Кроме того, российские войска потеряли в войне 285 самолетов, 217 средств ПВО, 1865 БПЛА оперативно-тактического уровня.