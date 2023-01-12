Армия РФ 12 января обстреляла ракетами Константиновку, Краматорск и Запорожье – Генштаб ВСУ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты обстреляли ракетами Константиновку и Краматорск Донецкой области, а также Запорожье.

Кроме того, российские военные нанесли 12 авиационных ударов и совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины", – отметили в Генштабе ВСУ.

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