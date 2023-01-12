Армия РФ 12 января обстреляла ракетами Константиновку, Краматорск и Запорожье – Генштаб ВСУ

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты обстреляли ракетами Константиновку и Краматорск Донецкой области, а также Запорожье.
Кроме того, российские военные нанесли 12 авиационных ударов и совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня.
"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины", – отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
Россия готовится к новой массированной ракетной атаке по Украине, сообщила 11 января глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.