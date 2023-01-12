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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ 12 января обстреляла ракетами Константиновку, Краматорск и Запорожье – Генштаб ВСУ

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

В течение суток 12 января российские оккупационные войска нанесли пять ракетных ударов по мирным городам Украины (по состоянию на 18.00).

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты обстреляли ракетами Константиновку и Краматорск Донецкой области, а также Запорожье.

Кроме того, российские военные нанесли 12 авиационных ударов и совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины", – отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MHVXm2J6L4kRcSxzu6topaytLNhiWpV7AzSXetURkgPqabSqi84gEMwtEGgRBxhHl

Контекст:

С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Россия готовится к новой массированной ракетной атаке по Украине, сообщила 11 января глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Краматорск, Константиновка, угрозы, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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