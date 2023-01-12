ВСУ зафиксировали в Черном море российскую подлодку, снаряженную четырьмя "Калибрами" – Гуменюк

Об этом 12 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
"Мы понимаем, что, скорее всего, они [российские оккупанты] действительно готовятся и это может быть таким признаком определенным. Авиация отрабатывает учебно-тренировочные полеты… они меняют место дислокации. Уже неспокойно на их аэродромах, где постоянно есть "бавовнятко". Поэтому им нужно пройти слаженность относительно нового места дислокации, – рассказала Гуменюк. – Также мы наблюдаем и можем подтвердить, что зафиксирована одна подлодка, снаряженная четырьмя "Калибрами", на боевом дежурстве в Черном море сейчас, и два корабля из группировки, которые, скорее всего, разведывают надводную ситуацию, освещают ее".
По словам Гуменюк, вероятно, именно с этих кораблей РФ запускает БПЛА для разведки оперативно-тактического уровня, которые, в свою очередь, удачно сбивает украинская ПВО на юге.
"Это говорит о повышении активности по сбору информации, как правило, это происходит именно перед подготовкой к удару", – отметила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг".
Накануне, 11 января, Гуменюк заявляла, что Россия готовится к массированной ракетной атаке по Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину беспилотниками, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ.