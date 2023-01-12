ВСУ зафиксировали в Черном море российскую подлодку, снаряженную четырьмя "Калибрами" – Гуменюк

Об этом 12 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы понимаем, что, скорее всего, они [российские оккупанты] действительно готовятся и это может быть таким признаком определенным. Авиация отрабатывает учебно-тренировочные полеты… они меняют место дислокации. Уже неспокойно на их аэродромах, где постоянно есть "бавовнятко". Поэтому им нужно пройти слаженность относительно нового места дислокации, – рассказала Гуменюк. – Также мы наблюдаем и можем подтвердить, что зафиксирована одна подлодка, снаряженная четырьмя "Калибрами", на боевом дежурстве в Черном море сейчас, и два корабля из группировки, которые, скорее всего, разведывают надводную ситуацию, освещают ее".

По словам Гуменюк, вероятно, именно с этих кораблей РФ запускает БПЛА для разведки оперативно-тактического уровня, которые, в свою очередь, удачно сбивает украинская ПВО на юге.

"Это говорит о повышении активности по сбору информации, как правило, это происходит именно перед подготовкой к удару", – отметила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг".

Накануне, 11 января, Гуменюк заявляла, что Россия готовится к массированной ракетной атаке по Украине.