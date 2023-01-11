ВСУ сбили над морем российский беспилотник, который летел в направлении Одесской области

Об этом в Facebook проинформировала служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" ВСУ.
"В полдень 11 января направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
В воздушном командовании "Юг" не указали тип сбитого российского БПЛА.
По данным Генштаба ВСУ на 11 января, российские оккупационные войска среди прочего потеряли в Украине 1862 БПЛА оперативно-тактического уровня.