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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили над морем российский беспилотник, который летел в направлении Одесской области

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Российский БПЛА оперативно-тактического уровня был сбит над морем силами и средствами ПВО, отметили в воздушном командовании "Юг" ВСУ
Российский БПЛА оперативно-тактического уровня был сбит над морем силами и средствами ПВО, отметили в воздушном командовании "Юг" ВСУ
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook (иллюстративное)

Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов на подлете к Одесской области.

Об этом в Facebook проинформировала служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" ВСУ.

"В полдень 11 января направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

В воздушном командовании "Юг" не указали тип сбитого российского БПЛА.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid0c6kwhbovLHjQbts3PX5WPm2YquoBvzV5FdSBkVSssppJpSXPbWGtT3cmGFMTK7e5l

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 11 января, российские оккупационные войска среди прочего потеряли в Украине 1862 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, ПВО, Одесская область, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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