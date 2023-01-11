ВСУ сбили над морем российский беспилотник, который летел в направлении Одесской области

Российский БПЛА оперативно-тактического уровня был сбит над морем силами и средствами ПВО, отметили в воздушном командовании "Юг" ВСУ Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook проинформировала служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" ВСУ.

"В полдень 11 января направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

В воздушном командовании "Юг" не указали тип сбитого российского БПЛА.