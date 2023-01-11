Россия готовится к массированной ракетной атаке по Украине – Гуменюк

Об этом 11 января в комментарии "Суспільному" сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
"Активность беспилотных разведчиков, которую мы наблюдаем за последнюю неделю, говорит как раз о подготовке к такому массированному обстрелу. Поскольку они сначала собирают информацию о тех целях, которые они хотят поразить, – сказала Гуменюк. – Учитывая, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки враг обычно использует 10–12 или 14 дней, можем говорить о том, что сейчас мы находимся как раз накануне повторения такой массированной ракетной атаки".
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину беспилотниками, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ.