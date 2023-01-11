Россия готовится к массированной ракетной атаке по Украине – Гуменюк

О подготовке РФ к массированному ракетному обстрелу свидетельствует активность ее беспилотных разведчиков за последнюю неделю, отметила Гуменюк Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 11 января в комментарии "Суспільному" сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Активность беспилотных разведчиков, которую мы наблюдаем за последнюю неделю, говорит как раз о подготовке к такому массированному обстрелу. Поскольку они сначала собирают информацию о тех целях, которые они хотят поразить, – сказала Гуменюк. – Учитывая, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки враг обычно использует 10–12 или 14 дней, можем говорить о том, что сейчас мы находимся как раз накануне повторения такой массированной ракетной атаки".