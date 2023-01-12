Россияне нанесли ракетный удар по Гуляйполю, погибла пожилая женщина

"В результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия", – написал Старух.
По его информации, погибла 73-летняя женщина. Также из-под завалов спасатели вытащили мужчину, ему предоставляют медицинскую помощь.
Еще один человек был ранен в результате вчерашних обстрелов города, добавил глава ОВА.
Этой ночью россияне также ударили по Запорожью. Там никто не пострадал, но повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.