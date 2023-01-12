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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли ракетный удар по Гуляйполю, погибла пожилая женщина

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Оккупанты ночью обстреливали Запорожье и Гуляйполе
Оккупанты ночью обстреливали Запорожье и Гуляйполе
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Ночью с 11 на 12 января российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Гуляйполю Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Старух.

"В результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия", – написал Старух. 

По его информации, погибла 73-летняя женщина. Также из-под завалов спасатели вытащили мужчину, ему предоставляют медицинскую помощь. 

Еще один человек был ранен в результате вчерашних обстрелов города, добавил глава ОВА. 

Этой ночью россияне также ударили по Запорожью. Там никто не пострадал, но повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. 

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Александр Старух, Гуляйполе
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