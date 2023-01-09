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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе осталось больше переодетых россиян, чем гражданского населения – Федоров

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Несмотря на то, что покинуть оккупированный город проблематично, население Мелитополя сильно сократилось, отмечает Федоров
Несмотря на то, что покинуть оккупированный город проблематично, население Мелитополя сильно сократилось, отмечает Федоров
Фото: mediacenter.org.ua

Ситуация с выездом с временно оккупированных территорий Запорожской области ухудшается, также захватчики активизировали агентурную работу в попытках противодействовать украинскому движению сопротивления. Об этом мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил 9 января на брифинге в медиацентре "Украина", который в YouTube транслировало агентство "Укринформ".

"По версии местных жителей, оставшихся во временной оккупации, сегодня переодетых рашистов [в Мелитополе] больше, чем самого гражданского населения. Огромное количество рашистов, агентуры переодеты: они притворяются гражданским населением, но на самом деле также делают работу по идентификации сопротивления на территории города Мелитополя", – рассказал он.

Мэр добавил, что из-за поведения оккупантов в городе "неспокойно".

"Регулярно наши жители слышат автоматные перестрелки. Часто рашистская полиция приезжает на разборки между своими же военными. Это сегодня стандартная практика", – сообщил Федоров.

Выехать из Мелитополя в последнее время стало сложнее, а на контролируемую Украиной территорию – практически невозможно, отмечает мэр.

"Ситуация только усугубляется. Через [временно оккупированную] Васильевку [Запорожской области] в Запорожье почти невозможно попасть: за последние три недели имели возможность проехать только четыре человека", – сказал он.

Также, по словам мэра, усложняется процесс выезда через временно оккупированный Крым, люди тратят на это до шести суток, поскольку "Крымский мост почти не функционирует или функционирует по своим правилам".

"Если наши жители добираются до границы России с Грузией или Евросоюзом, это также не гарантирует им выезд. Приблизительно 70–80% жителей временно оккупированных территорий рашистские пограничники не выпускают из России", – подчеркнул Федоров.

После каждой удачной попытки ликвидации захватчиков и коллаборантов оккупационные власти усиливают террор гражданского населения, заявил мэр Мелитополя.

"С 9 января они запретили перемещение между городами во временной оккупации и теперь следует оформлять пропуска... Несколько дней назад они открыли чат-бот в Telegram, с помощью которого пытаются искать украинских партизан. Они рассылают провокационные смс людям с вопросами, пытаясь найти [украинское] сопротивление и партизан в Мелитополе. Но наши жители не сдаются и сопротивляются, несмотря ни на что", – подытожил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, оккупация, Мариуполь, Мелитополь, партизаны, провокации, Запорожская область, Васильевка, страна-агрессор, российская агрессия, население, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация, россияне
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