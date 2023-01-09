Мэр Мелитополя объяснил, почему в городе существенно вырос курс гривны

"Враг декларировал, что с 1 января полностью ограничит оборот гривны и останется только рубль. Такого не произошло: сегодня и на рынках, и в магазинах массово есть оборот гривны", – сообщил он.

Мэр Мелитополя обратил внимание, что гривна стала котироваться выше.

"Курс гривны существенно вырос, потому что наши жители не хотят тратить гривну. Все понимают, что происходит с рублем во время деоккупации – он просто превращается в фантики, которые никому и никогда не будут нужны", – добавил Федоров.

При этом, по информации мэра, в Мелитополе остается высокой стоимость продуктов питания – они стоят по меньшей мере в три-четыре раза дороже, чем, например, в Запорожье, Днепре или Львове.

"Это касается [также] гигиенических средств и бытовой химии", – рассказал Федоров.

15 декабря 2022 года Федоров предупреждал, что россияне с 1 января 2023 года планируют запретить обращение гривны в Мелитополе.

8 января 2023 года Центр национального сопротивления сообщал, что оккупанты безуспешно пытаются запретить расчеты в гривнах не только в Запорожской области, но и на захваченных территориях.