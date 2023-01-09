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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя объяснил, почему в городе существенно вырос курс гривны

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Население Мелитополя понимает, что в результате деоккупации российские рубли станут "фантиками"
Население Мелитополя понимает, что в результате деоккупации российские рубли станут "фантиками"
Фото: EPA

Российские оккупанты планировали полностью ограничить обращение гривны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области с первого дня 2023 года, но это не сработало на практике. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил 9 января на брифинге в медиацентре "Украина", который в YouTube транслировало агентство "Укринформ".

"Враг декларировал, что с 1 января полностью ограничит оборот гривны и останется только рубль. Такого не произошло: сегодня и на рынках, и в магазинах массово есть оборот гривны", – сообщил он.

Мэр Мелитополя обратил внимание, что гривна стала котироваться выше.

"Курс гривны существенно вырос, потому что наши жители не хотят тратить гривну. Все понимают, что происходит с рублем во время деоккупации – он просто превращается в фантики, которые никому и никогда не будут нужны", – добавил Федоров.

При этом, по информации мэра, в Мелитополе остается высокой стоимость продуктов питания – они стоят по меньшей мере в три-четыре раза дороже, чем, например, в Запорожье, Днепре или Львове.

"Это касается [также] гигиенических средств и бытовой химии", – рассказал Федоров.

15 декабря 2022 года Федоров предупреждал, что россияне с 1 января 2023 года планируют запретить обращение гривны в Мелитополе.

8 января 2023 года Центр национального сопротивления сообщал, что оккупанты безуспешно пытаются запретить расчеты в гривнах не только в Запорожской области, но и на захваченных территориях.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

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