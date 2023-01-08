Оккупанты безуспешно пытаются запретить расчеты в гривнах на захваченных территориях – Центр национального сопротивления

При этом обращение гривны не прекращается. Захватчики требуют устанавливать ценники только в российских рублях, но в результате население перешло на безналичную оплату, а продавцы все равно указывают цену в гривнах.

Россияне изымают терминалы и угрожают штрафными санкциями. Однако, кроме захваченных оккупантами крупных торговых сетей, местное население игнорирует рубли.

"Заметим, что это еще одна реальность, которая опровергает российский миф о референдуме и поддержке среди местных, ведь гривна является таким же национальным символом, как флаг или герб", – отмечают в ЦНС.