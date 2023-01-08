Оккупанты безуспешно пытаются запретить расчеты в гривнах на захваченных территориях – Центр национального сопротивления

При этом обращение гривны не прекращается. Захватчики требуют устанавливать ценники только в российских рублях, но в результате население перешло на безналичную оплату, а продавцы все равно указывают цену в гривнах.
Россияне изымают терминалы и угрожают штрафными санкциями. Однако, кроме захваченных оккупантами крупных торговых сетей, местное население игнорирует рубли.
"Заметим, что это еще одна реальность, которая опровергает российский миф о референдуме и поддержке среди местных, ведь гривна является таким же национальным символом, как флаг или герб", – отмечают в ЦНС.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Под оккупацией России остается Луганская область, а также значительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
15 декабря мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что россияне с 1 января планируют запретить обращение гривны.