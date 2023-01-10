На оккупированных территориях россияне начали новый этап репрессий – мэр Мелитополя

По его словам, новый виток репрессий начался с декабря. Оккупанты создали Telegram-канал, в котором публиковались данные жителей Мелитополя, имеющих проукраинские взгляды. Их ищут в закрытых проукраинских чатах и выкладывают эту информацию в сеть, сказал Федоров.

"В начале января они пошли дальше и создали в Telegram чат-бот, в котором просто сосед на соседа может написать, что тот имеет проукраинскую позицию, и этого человека сразу отвезут в комендатуру и допрашивают, и в лучшем случае проводят "профилактическую беседу", – сказал он.

Федоров добавил, что началась новая волна депортаций. Это значит, что человека без каких-либо вещей, не позволяя ничего взять дома, вывозят на последний блокпост в Васильевку, обвиняют в антироссийской деятельности и выдворяют, вынуждая пешком идти до Запорожья.

"Так вчера выставили из временно оккупированной Запорожской области руководителя Михайловского ПТУ", – сказал Федоров.

Он отметил, что все эти чат-боты и каналы делают из местных жителей живую мишень. Опасность усиливается, поэтому украинские власти призывают жителей выезжать с оккупированных территорий, как бы сложно это не было, сказал он.

"У россиян очередной приступ агрессии из-за того, что наш город не сдается", – добавил Федоров.