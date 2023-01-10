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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях россияне начали новый этап репрессий – мэр Мелитополя

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Федоров призвал жителей выезжать с оккупированных территорий из-за усиления агрессии россиян
Федоров призвал жителей выезжать с оккупированных территорий из-за усиления агрессии россиян
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Российские оккупанты ужесточили поиск проукраински настроенных жителей захваченных территорий. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в национальном телемарафоне 10 января, видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, новый виток репрессий начался с декабря. Оккупанты создали Telegram-канал, в котором публиковались данные жителей Мелитополя, имеющих проукраинские взгляды. Их ищут в закрытых проукраинских чатах и выкладывают эту информацию в сеть, сказал Федоров.

"В начале января они пошли дальше и создали в Telegram чат-бот, в котором просто сосед на соседа может написать, что тот имеет проукраинскую позицию, и этого человека сразу отвезут в комендатуру и допрашивают, и в лучшем случае проводят "профилактическую беседу", – сказал он.

Федоров добавил, что началась новая волна депортаций. Это значит, что человека без каких-либо вещей, не позволяя ничего взять дома, вывозят на последний блокпост в Васильевку, обвиняют в антироссийской деятельности и выдворяют, вынуждая пешком идти до Запорожья.

"Так вчера выставили из временно оккупированной Запорожской области руководителя Михайловского ПТУ", – сказал Федоров.

Он отметил, что все эти чат-боты и каналы делают из местных жителей живую мишень. Опасность усиливается, поэтому украинские власти призывают жителей выезжать с оккупированных территорий, как бы сложно это не было, сказал он.

"У россиян очередной приступ агрессии из-за того, что наш город не сдается", – добавил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Мелитополь, партизаны, Запорожская область, репрессии, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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