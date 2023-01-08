Оккупанты обстреляли гуманитарную миссию ООН в Запорожской области – глава ОВА

"Россияне предложили "перемирие" на праздники... Сегодня в Запорожье была делегация ООН, руководитель гуманитарной миссии в Украине. Было договорено, чтобы не было обстрелов и все остальное, но, к сожалению, сторона агрессора, которая обещала не стрелять, сегодня обстреливала даже гуманитарную миссию ООН, которая завезла в Орехов [помощь]. Даже эта гуманитарная миссия была обстреляна", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.