Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских войск – Генштаб ВСУ

Также был сбит российский беспилотник "Орлан-10".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага", – говорится в сообщении.