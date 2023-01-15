Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских войск – Генштаб ВСУ

Также был сбит российский беспилотник "Орлан-10".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 января 2023 года, составили около 114 660 военных, 3104 танка, 286 самолетов, 276 вертолетов и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".