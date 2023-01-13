Резников заявил, что Украина готовится к возможному новому наступлению РФ весной

По его словам, Россия может попытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из тех районов, которые она оккупировала на юге и востоке Украины.
Резников отметил, что ВСУ необходимо время для перегруппировки и получения новых поставок западного оружия.
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр.
Он также добавил, что оккупанты вряд ли предпримут попытку вторжения с территории Беларуси, поскольку это "займет много времени, а ресурсов у [России] нет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре прошлого года предполагал, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".