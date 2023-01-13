Резников заявил, что Украина готовится к возможному новому наступлению РФ весной

Резников заявил, что российские оккупанты вряд ли предпримут попытку вторжения с территории Беларуси Фото: ЕРА

По его словам, Россия может попытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из тех районов, которые она оккупировала на юге и востоке Украины.

Резников отметил, что ВСУ необходимо время для перегруппировки и получения новых поставок западного оружия.

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр.

Он также добавил, что оккупанты вряд ли предпримут попытку вторжения с территории Беларуси, поскольку это "займет много времени, а ресурсов у [России] нет".

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