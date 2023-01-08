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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР МО рассказали, откуда россияне попытаются пойти в новое наступление

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Оккупанты попытаются возобновить наступление весной или летом, считают в разведке
Оккупанты попытаются возобновить наступление весной или летом, считают в разведке
Фото: EPA

Новое наступление оккупанты могут начать в Запорожской области весной. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera, опубликованном 8 января.

"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из задач была полная оккупация этого района вместе с Луганском. Пока они потерпели неудачу. Вероятно, они начнут новое наступление в Запорожской области. А на харьковском направлении хотят остановить наше контрнаступление. И они попытаются удержать позиции в Херсоне, где усиливают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", – сказал он.

У разведки нет данных о создании штурмовой группы в Беларуси или перемещении войск, сказал Скибицкий. По его мнению, Беларусь, вероятно, будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Он отметил, что на данный момент у России недостаточно войск для нового наступления с севера.

По словам Скибицкого, разведка ожидает увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас оккупантам непросто перебрасывать войска, учитывая условия местности, пояснил он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.

Теги: разведка, наступление
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