В ГУР МО рассказали, откуда россияне попытаются пойти в новое наступление

"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из задач была полная оккупация этого района вместе с Луганском. Пока они потерпели неудачу. Вероятно, они начнут новое наступление в Запорожской области. А на харьковском направлении хотят остановить наше контрнаступление. И они попытаются удержать позиции в Херсоне, где усиливают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", – сказал он.

У разведки нет данных о создании штурмовой группы в Беларуси или перемещении войск, сказал Скибицкий. По его мнению, Беларусь, вероятно, будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Он отметил, что на данный момент у России недостаточно войск для нового наступления с севера.

По словам Скибицкого, разведка ожидает увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас оккупантам непросто перебрасывать войска, учитывая условия местности, пояснил он.