В ГУР МО рассказали, откуда россияне попытаются пойти в новое наступление

"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из задач была полная оккупация этого района вместе с Луганском. Пока они потерпели неудачу. Вероятно, они начнут новое наступление в Запорожской области. А на харьковском направлении хотят остановить наше контрнаступление. И они попытаются удержать позиции в Херсоне, где усиливают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", – сказал он.
У разведки нет данных о создании штурмовой группы в Беларуси или перемещении войск, сказал Скибицкий. По его мнению, Беларусь, вероятно, будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Он отметил, что на данный момент у России недостаточно войск для нового наступления с севера.
По словам Скибицкого, разведка ожидает увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас оккупантам непросто перебрасывать войска, учитывая условия местности, пояснил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.