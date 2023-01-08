ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовится к наступлению ВСУ на двух направлениях – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным разведки, россияне усиливают оборону в Запорожской области, опасаясь контрнаступления ВСУ
По данным разведки, россияне усиливают оборону в Запорожской области, опасаясь контрнаступления ВСУ
Фото: 061.ua (иллюстративное)

Россия готовится к возможному наступлению Вооруженных сил Украины на двух направлениях – на севере Луганской области и в Запорожской области в районе городов Васильевка и Орехов. Об этом говорится в сводке британской разведки 8 января, опубликованной в Twitter.

В разведке отметили, что за последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. По данным спецслужбы, Россия сохраняет большие силы в этом секторе. 

"Крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно поставит под вопрос жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым. Украинский успех в Луганской области еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса", – обратили внимание в британской разведке. 

Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является сейчас одной из главных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию, резюмировали в сообщении.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.

Теги: Великобритания, Луганская область, разведка, Запорожская область, Васильевка, наступление, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление, Орехов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (226099)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (154783)
3
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (152280)
4
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (116002)
5
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (107254)
6
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (106224)
7
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль (72143)
8
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост (50740)
 
 
 
 