Россия готовится к наступлению ВСУ на двух направлениях – британская разведка

В разведке отметили, что за последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. По данным спецслужбы, Россия сохраняет большие силы в этом секторе.
"Крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно поставит под вопрос жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым. Украинский успех в Луганской области еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса", – обратили внимание в британской разведке.
Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является сейчас одной из главных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию, резюмировали в сообщении.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.