Россия готовится к наступлению ВСУ на двух направлениях – британская разведка

В разведке отметили, что за последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. По данным спецслужбы, Россия сохраняет большие силы в этом секторе.

"Крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно поставит под вопрос жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым. Украинский успех в Луганской области еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса", – обратили внимание в британской разведке.

Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является сейчас одной из главных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию, резюмировали в сообщении.