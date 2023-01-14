Арестович: Для минимального успеха в Киеве России нужна не менее чем 150-тысячная группировка. Воевать меньшим количеством абсолютно нереально

"Представители Пентагона выступили и сказали: "Мы не видим угрозы со стороны Беларуси". Ее действительно пока не видно, но есть у них, скажем, такая... Они мечтают об этом, они мечтали бы, но реально оценивая свои возможности и возможности белорусской армии, они понимают, что не получится", – сказал Арестович.

Беларусь используется россиянами сейчас преимущественно как учебный полигон, уточнил он.

"Там с советских времен очень хорошая учебно-материальная база: полигоны, казармы, учебные центры. И они катают своих мобиков, которые потом отправляются на Донбасс. Потому что в России не хватает центров подготовки для такого количества людей. 90 тыс. вмещают все российские центры разово. А они должны подготовить 150-200 [тыс.], по плану. И со следующего – еще больше", – пояснил советник ОП.

Поэтому для подготовки российские оккупанты используют Беларусь, отметил Арестович.

"Из 11-ти тысяч российских войск, которые там есть, семь – они на ротационной основе. Приехали, обучились – и уезжают", – добавил он.

По убеждению советника ОП, белорусская армия против Украины воевать не будет.

"Они очень четко дали понять, что "мы не воюем", и своему руководству, и российскому руководству.. Поэтому угроза в теории там есть. Понятно, что и 11 тыс. могут попытаться предпринять какую-то провокацию и так далее, и так далее. Но серьезной угрозы вторжения, подобной тому, как было в начале войны, не просматривается. Даже если бы они прямо сейчас начали", – считает он.

По оценке Арестовича, в Беларуси не только нет ударной группировки – там нет "даже признаков создания группировки".

"И если они прямо сейчас начнут ее создавать – ну, до конца апреля где-то будут создавать ударную группировку, не меньше. Это очень непростая, нескорая вещь. Да и где их взять-то? Да и какой успех? Чтобы наступать на Киев? Минимальный успех по Киеву обеспечивается не менее чем 150-тысячной группировкой. Меньшая не пройдет. Потому что 4-миллионный город, и воевать любым меньшим количеством нереально абсолютно", – заявил советник ОП.

Кроме того, добавил он, Украина подготовилась к потенциальной атаке с территории РБ.

"Учитывая, насколько мы заминировали границу, насколько мы там готовы сейчас, сколько здесь войск ее охраняют и так далее, это абсолютно нереально. На Волынь? Ну так там тоже их ждут с "любовью", как бы уже все подготовлено. Нереально. И они это знают", – сказал Арестович.

Тем не менее, гипотетическим вторжением с севера оккупанты, по его мнению, будут постоянно угрожать.

"Я не исключаю обстрелов, я не исключаю провокаций для того, чтобы держать наши войска и их не перебрасывали под тот же Бахмут [Донецкой области]", – сказал советник ОП.

Он напомнил, что Украина так расположена в отношении России, что "мы вынуждены вести самые глупые из возможных видов обороны".

"Мы должны быть равномерно сильными во все стороны. 5/6 нашей территории – это граница с территориями, на которых находятся российские войска: Беларусь, Россия, Черное море, Азовское и Приднестровье вдобавок. И только маленький кусочек от Приднестровья до Закарпатья и вся западная граница – это граница, которая нам дружественна", – подытожил Арестович.

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