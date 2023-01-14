Арестович: Для минимального успеха в Киеве России нужна не менее чем 150-тысячная группировка. Воевать меньшим количеством абсолютно нереально

"Представители Пентагона выступили и сказали: "Мы не видим угрозы со стороны Беларуси". Ее действительно пока не видно, но есть у них, скажем, такая... Они мечтают об этом, они мечтали бы, но реально оценивая свои возможности и возможности белорусской армии, они понимают, что не получится", – сказал Арестович.
Беларусь используется россиянами сейчас преимущественно как учебный полигон, уточнил он.
"Там с советских времен очень хорошая учебно-материальная база: полигоны, казармы, учебные центры. И они катают своих мобиков, которые потом отправляются на Донбасс. Потому что в России не хватает центров подготовки для такого количества людей. 90 тыс. вмещают все российские центры разово. А они должны подготовить 150-200 [тыс.], по плану. И со следующего – еще больше", – пояснил советник ОП.
Поэтому для подготовки российские оккупанты используют Беларусь, отметил Арестович.
"Из 11-ти тысяч российских войск, которые там есть, семь – они на ротационной основе. Приехали, обучились – и уезжают", – добавил он.
По убеждению советника ОП, белорусская армия против Украины воевать не будет.
"Они очень четко дали понять, что "мы не воюем", и своему руководству, и российскому руководству.. Поэтому угроза в теории там есть. Понятно, что и 11 тыс. могут попытаться предпринять какую-то провокацию и так далее, и так далее. Но серьезной угрозы вторжения, подобной тому, как было в начале войны, не просматривается. Даже если бы они прямо сейчас начали", – считает он.
По оценке Арестовича, в Беларуси не только нет ударной группировки – там нет "даже признаков создания группировки".
"И если они прямо сейчас начнут ее создавать – ну, до конца апреля где-то будут создавать ударную группировку, не меньше. Это очень непростая, нескорая вещь. Да и где их взять-то? Да и какой успех? Чтобы наступать на Киев? Минимальный успех по Киеву обеспечивается не менее чем 150-тысячной группировкой. Меньшая не пройдет. Потому что 4-миллионный город, и воевать любым меньшим количеством нереально абсолютно", – заявил советник ОП.
Кроме того, добавил он, Украина подготовилась к потенциальной атаке с территории РБ.
"Учитывая, насколько мы заминировали границу, насколько мы там готовы сейчас, сколько здесь войск ее охраняют и так далее, это абсолютно нереально. На Волынь? Ну так там тоже их ждут с "любовью", как бы уже все подготовлено. Нереально. И они это знают", – сказал Арестович.
Тем не менее, гипотетическим вторжением с севера оккупанты, по его мнению, будут постоянно угрожать.
"Я не исключаю обстрелов, я не исключаю провокаций для того, чтобы держать наши войска и их не перебрасывали под тот же Бахмут [Донецкой области]", – сказал советник ОП.
Он напомнил, что Украина так расположена в отношении России, что "мы вынуждены вести самые глупые из возможных видов обороны".
"Мы должны быть равномерно сильными во все стороны. 5/6 нашей территории – это граница с территориями, на которых находятся российские войска: Беларусь, Россия, Черное море, Азовское и Приднестровье вдобавок. И только маленький кусочек от Приднестровья до Закарпатья и вся западная граница – это граница, которая нам дружественна", – подытожил Арестович.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря 2022 года стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря 2022 года, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января 2023 года в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая военно-космических сил вооруженных сил РФ.
В Пентагоне 9 января 2023 года заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, уточнив 12 января, что не видят признаков готовности к наступательным действиям со стороны совместной группировки войск, находящихся на территории РБ. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ также заявили, что не фиксируют ударной группировки на территории Беларуси.
Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января 2023 года начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Силы и средства обороны Киева готовы давать отпор российским оккупационным войскам в случае их повторного вторжения с территории Беларуси, вокруг столицы создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, заявил 10 января 2023 года начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.