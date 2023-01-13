Арестович: Мы готовы к пяти-шести войнам, пока Россия убедится, что победить Украину военным путем невозможно? Для нас идеальное решение – чтобы не было даже второго раза

Арестович: "Мы должны быть настолько сильными, чтобы они не рассчитывали военным путем нас победить" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Арестович отметил, что о развале России мечтают миллионы украинцев и это поможет Украине избежать последующих войн. Он привел в качестве примера арабо-израильский конфликт.

"Арабам понадобилось, если считать, пять или шесть конвенциональных войн с танками, самолетами и со всем, чтобы сообразить, что победить Израиль военной силой невозможно. А мы готовы к пяти-шести войнам, пока Россия убедится в том, что Украину военным путем победить невозможно? Наверное, нет. Наверное, нас это не устраивает. Для нас идеальное решение – чтобы не было не только четвертого, пятого, шестого раза, а не было даже второго", – сказал он.

По мнению Арестовича, этого можно добиться при двух условиях.

"Мы должны быть настолько сильными, чтобы они в принципе не рассчитывали на вариант военным путем нас победить. Да, гадить экономически, спецслужбистски, информационно, дипломатически, но военным [путем] – нет. Либо они разваливаются физически. То есть нет субъекта, который будет предъявлять претензии Украине очередные, которые можно выразить военным путем. Либо сочетание этих факторов", – сказал он.

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