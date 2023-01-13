Арестович: Мы готовы к пяти-шести войнам, пока Россия убедится, что победить Украину военным путем невозможно? Для нас идеальное решение – чтобы не было даже второго раза

Арестович отметил, что о развале России мечтают миллионы украинцев и это поможет Украине избежать последующих войн. Он привел в качестве примера арабо-израильский конфликт.
"Арабам понадобилось, если считать, пять или шесть конвенциональных войн с танками, самолетами и со всем, чтобы сообразить, что победить Израиль военной силой невозможно. А мы готовы к пяти-шести войнам, пока Россия убедится в том, что Украину военным путем победить невозможно? Наверное, нет. Наверное, нас это не устраивает. Для нас идеальное решение – чтобы не было не только четвертого, пятого, шестого раза, а не было даже второго", – сказал он.
По мнению Арестовича, этого можно добиться при двух условиях.
"Мы должны быть настолько сильными, чтобы они в принципе не рассчитывали на вариант военным путем нас победить. Да, гадить экономически, спецслужбистски, информационно, дипломатически, но военным [путем] – нет. Либо они разваливаются физически. То есть нет субъекта, который будет предъявлять претензии Украине очередные, которые можно выразить военным путем. Либо сочетание этих факторов", – сказал он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими". По его словам, 2023-й будет годом победы Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Арестович считает, что дальнейший ход войны будет решаться в апреле или мае.