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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Мы готовы к пяти-шести войнам, пока Россия убедится, что победить Украину военным путем невозможно? Для нас идеальное решение – чтобы не было даже второго раза

 
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Арестович: "Мы должны быть настолько сильными, чтобы они не рассчитывали военным путем нас победить"
Арестович: "Мы должны быть настолько сильными, чтобы они не рассчитывали военным путем нас победить"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украина сможет избежать повторных войн с Россией при условии своей непобедимости или развала РФ. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович отметил, что о развале России мечтают миллионы украинцев и это поможет Украине избежать последующих войн. Он привел в качестве примера арабо-израильский конфликт.

"Арабам понадобилось, если считать, пять или шесть конвенциональных войн с танками, самолетами и со всем, чтобы сообразить, что победить Израиль военной силой невозможно. А мы готовы к пяти-шести войнам, пока Россия убедится в том, что Украину военным путем победить невозможно? Наверное, нет. Наверное, нас это не устраивает. Для нас идеальное решение – чтобы не было не только четвертого, пятого, шестого раза, а не было даже второго", – сказал он.

По мнению Арестовича, этого можно добиться при двух условиях.

"Мы должны быть настолько сильными, чтобы они в принципе не рассчитывали на вариант военным путем нас победить. Да, гадить экономически, спецслужбистски, информационно, дипломатически, но военным [путем] – нет. Либо они разваливаются физически. То есть нет субъекта, который будет предъявлять претензии Украине очередные, которые можно выразить военным путем. Либо сочетание этих факторов", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими". По его словам, 2023-й будет годом победы Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Арестович считает, что дальнейший  ход войны будет решаться в апреле или мае.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины, распад России
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