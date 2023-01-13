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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: В апреле-мае будет решаться ход войны

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До апреля-мая в войне "все более-менее понятно", отметил Арестович
До апреля-мая в войне "все более-менее понятно", отметил Арестович
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Страны Запада предоставят Украине достаточно военной помощи для организации контрнаступления, его направление "изменит или перенаправит ход войны" против России.

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Условно говоря, если мы бьем на Мелитополь [Запорожской области] и выходим на границы Крыма – это одна история с совершенно одними политическими последствиями внутри России… Если, например, контрнаступление на Донбассе – и мы берем Донецк с Луганском – это другие последствия, другая история с другими решениями. Поэтому вилка будет при прочих равных, скорее всего, в мае, ближе к маю: апрель-май, – когда будет решаться снова ход войны", – отметил Арестович.

По его словам, до апреля-мая "все более-менее понятно".

"Мы будем возиться с этими 150–200 тыс. [мобилизованных] в том или ином варианте, когда они их используют, если используют. Потому что есть люди, которые считают, и достаточно обоснованно считают, что они либо не используют, либо используют частично. То есть мы опять находимся перед камнем "направо пойдешь, влево пойдешь, прямо пойдешь", где трудно давать определенные прогнозы", – подчеркнул Арестович.

Все станет понятным, продолжил советник ОПУ, когда российские оккупанты "начнут формировать, например, ударные группировки".

"Вот тогда станет понятно, где, как и куда. Это занимает время. Мы это увидим, мы об этом скажем. То есть это не то, что будет тайна, тайна – и вдруг они внезапно, в одну ночь, напали. Такого не будет", – резюмировал Арестович.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские военные сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими". По его словам, 2023-й будет годом победы Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Алеся Бацман, Алексей Арестович, советник, ВСУ, война России против Украины, интервью, Офис президента Украины, деоккупация, контрнаступление
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