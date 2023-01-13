Арестович: В апреле-мае будет решаться ход войны

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Условно говоря, если мы бьем на Мелитополь [Запорожской области] и выходим на границы Крыма – это одна история с совершенно одними политическими последствиями внутри России… Если, например, контрнаступление на Донбассе – и мы берем Донецк с Луганском – это другие последствия, другая история с другими решениями. Поэтому вилка будет при прочих равных, скорее всего, в мае, ближе к маю: апрель-май, – когда будет решаться снова ход войны", – отметил Арестович.

По его словам, до апреля-мая "все более-менее понятно".

"Мы будем возиться с этими 150–200 тыс. [мобилизованных] в том или ином варианте, когда они их используют, если используют. Потому что есть люди, которые считают, и достаточно обоснованно считают, что они либо не используют, либо используют частично. То есть мы опять находимся перед камнем "направо пойдешь, влево пойдешь, прямо пойдешь", где трудно давать определенные прогнозы", – подчеркнул Арестович.

Все станет понятным, продолжил советник ОПУ, когда российские оккупанты "начнут формировать, например, ударные группировки".

"Вот тогда станет понятно, где, как и куда. Это занимает время. Мы это увидим, мы об этом скажем. То есть это не то, что будет тайна, тайна – и вдруг они внезапно, в одну ночь, напали. Такого не будет", – резюмировал Арестович.

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