Арестович: Как будет распадаться Россия, мы все прекрасно понимаем. 20 кадыровых и пригожиных с ядерным оружием. Это не та ситуация, с которой Запад хотел бы иметь дело

"Можем ли мы планировать развал России? Это не аналитическая категория. Мы можем только надеяться на него. Потому что это силы и факторы, против которых очень много кто в мире выступает. Выступают очень много", – считает Арестович.
Эта ситуация, по мнению советника ОП, в том числе объясняет, почему украинские вооруженные силы и силы обороны не пойдут на российскую территорию.
"Потому что смена ранга с "людей, защищающих благородно себя и западный мир", на "агрессора" очень многими на Западе будет крайне дурно воспринята. Вот. Таков менталитет, такое мышление. Далеко не все готовы, там... Там даже к постпутинскому миру не все готовы, не говоря уже о построссийском. В этом проблема", – сказал он.
Бацман предложила обсудить распространенный тезис о том, что Запад опасается возможного распада РФ после того, как Украина одержит победу – как в свое время боялся развала Советского Союза, не понимая, что произойдет с ядерным оружием.
"Запад боится того, что если в России начнется гражданская война, то что будет с ядерным оружием, что будет с людьми, кто вообще будет осуществлять власть в России, с кем можно договариваться о правилах игры. Якобы из-за этого, собственно говоря, происходит некое торможение [военной помощи Украине]. Так это или нет?" – спросила она.
Арестович согласился с этим утверждением, уточнив, что не использовал бы слово "боится".
"Он [Запад] не боится. Они перестали бояться Россию. Это одно из главных изменений, произошедших за время конфликта. Они реально ее перестали бояться. До этого боялись и боялись очень сильно, а вот теперь не боятся. Но они не знают, что делать. У них нет когнитивной модели", – полагает он.
Советник ОП пояснил, что западная политическая культура и общественная предполагает стратегическое планирование.
"Они расписывают, что и когда они будут делать, для чего они стараются... Стратегическое планирование вырабатывается в специальных и общественных дискуссиях. То есть стратегический план через систему публичных и непубличных дискуссий, экспертных оценок и так далее", – добавил он.
Потом, как объяснил Арестович, достигается "определенный уровень согласия и поддержки", только потом составляется план, "под план выделяются деньги – и поехали". Горизонт планирования при этом может быть солидным – по словам советника ОП, "десятки лет", .
"А модели когнитивной, то есть ментальной модели, мира без России у них нет на Западе. Никто не знает: ни общество, ни публика, ни правительство, ни экспертные центры, – как выглядит мир без России и что с этим делать", – сказал он.
В силу отсутствия модели, продолжил советник ОП, на Западе не могут осуществить ни общественную дискуссию в этой связи (хотя, по его словам, и пытаются), ни, тем более, стратегическое планирование.
"Как следствие – не могут выделить средства, включая вооружение", – .подытожил он.
Частично определенные виды вооружений не поставляются в Украину,, потому что их нет в наличии, а частично потому, что партнеры не понимают, каковы будут последствия, предполагает Арестович.
"Есть, например, авиация, которую они могли бы передать. Ну хорошо, вот Украина быстренько-быстренько победила Россию – а что дальше?" – привел пример советник ОП.
Поэтому, считает Арестович, Запад "тянет" до выработки когнитивной модели.
"Потому что ужас распада ядерной державы... А как будет распадаться Россия, мы все прекрасно понимаем. Смутное время, это 20 кадыровых и пригожиных с ядерным оружием: тактическим и так далее. Это не та ситуация, с которой Запад бы хотел иметь дело", – убежден он.
Как считает советник ОП, в этом вопросе необходимо "очень четко провести линии".
"Это не материализм циничный в отношении Украины: типа "бьемся до последнего украинца, пока не погибнет и не распадется Россия". Нет. Они просто реально не знают, что делать. Это может очень звучать непривычно для тех, кто привык, что Запад всегда мудрый, всегда знает, всегда опережает, но они реально не знают. Я с ними общаюсь постоянно на эту тему", – заверил Арестович.
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Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.
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