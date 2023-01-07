Шустер: Война в Украине закончится, когда закончится Россия в том виде, в котором она есть сейчас

"Эта война закончится, когда закончится Россия в том виде, в котором она есть сейчас. В этом я абсолютно убежден. Россия должна перестать быть такой, какой она есть. И что бы для этого ни понадобилось – это надо сделать. Потому что с этим жить нельзя. Когда это произойдет – это может произойти очень быстро, между прочим. А может медленно", – сказал Шустер.
По его словам, он убежден в том, что военная победа Украины неминуема.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 января, по данным Генштаба ВСУ, составили около 110 740 человек личного состава.
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.