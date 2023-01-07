Шустер: Война в Украине закончится, когда закончится Россия в том виде, в котором она есть сейчас

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года составили около 110 740 человек личного состава Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

"Эта война закончится, когда закончится Россия в том виде, в котором она есть сейчас. В этом я абсолютно убежден. Россия должна перестать быть такой, какой она есть. И что бы для этого ни понадобилось – это надо сделать. Потому что с этим жить нельзя. Когда это произойдет – это может произойти очень быстро, между прочим. А может медленно", – сказал Шустер.

По его словам, он убежден в том, что военная победа Украины неминуема.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube