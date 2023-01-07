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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Война в Украине закончится, когда закончится Россия в том виде, в котором она есть сейчас

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По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года составили около 110 740 человек личного состава
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года составили около 110 740 человек личного состава
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Война в Украине закончится, когда Россия прекратит свое существование в нынешнем виде. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Эта война закончится, когда закончится Россия в том виде, в котором она есть сейчас. В этом я абсолютно убежден. Россия должна перестать быть такой, какой она есть. И что бы для этого ни понадобилось – это надо сделать. Потому что с этим жить нельзя. Когда это произойдет – это может произойти очень быстро, между прочим. А может медленно", – сказал Шустер.

По его словам, он убежден в том, что военная победа Украины неминуема.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 января, по данным Генштаба ВСУ, составили около 110 740 человек личного состава.

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, ВСУ, война России против Украины, распад России
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