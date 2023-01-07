Украинская армия за сутки поразила 30 объектов российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

7 января российские оккупанты продолжили обстреливать украинские территории, несмотря на объявленный ими же "режим прекращения огня", отметили в Генштабе ВСУ.