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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия за сутки поразила 30 объектов российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ отметил, что удары наносили ракетчики, авиаторы и артиллеристы
Генштаб ВСУ отметил, что удары наносили ракетчики, авиаторы и артиллеристы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки украинская армия нанесла 30 ударов по российским военным целям на территории Украины. Об этом проинформировал 7 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TtVQgMaAgFXoiBJuuwbekCizycACpy4XfZDB3eRF5XhKnGucvsQR21NhDL67qav9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

7 января российские оккупанты продолжили обстреливать украинские территории, несмотря на объявленный ими же "режим прекращения огня", отметили в Генштабе ВСУ.

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 7 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 110 740 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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