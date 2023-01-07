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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Четко по целям". Силы специальных операций ВСУ показали, как ликвидируют оккупантов на подступах к Бахмуту

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Оккупанты последние недели активно пытаются продвинуться в направлении Бахмута
Оккупанты последние недели активно пытаются продвинуться в направлении Бахмута
Фото: ЕРА

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали, как ликвидируют российских оккупантов на подступах к Бахмуту Донецкой области.

Видео с передовой пресс-служба командования ССО опубликовала 7 января в Facebook.

"Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом. На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/3385590821762617/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, ССО, Силы специальных операций
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