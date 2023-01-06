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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Супероружие для Украины, наступление ВСУ, русские бегут, Бахмут, Повалий, Лорак и Меладзе. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • новом оружии для Украины от европейских и американских партнеров;
  • том, когда начнется очередное контрнаступление ВСУ;
  • российских "мобиках", которые бегут с фронта;
  • жестоких боях под Бахмутом в Донецкой области;
  • выступлении певицы Таисии Повалий на российском "Голубом огоньке", постах о войне, написанных певцами Валерием Меладзе и Ани Лорак, и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", но в июле 2022 года собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса, после чего канал "Украина" прекратил существование.

Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, оружие, военные, Ани Лорак, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, ВСУ, Европа, Бахмут, интервью, русские, контрнаступление
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