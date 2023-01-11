Россия может распасться в ближайшее десятилетие – опрос Atlantic Council

В ходе опроса 167 экспертов поделились своим мнением о том, как будет выглядеть мир через 10 лет.

Почти половина (46%) респондентов считают, что к 2033 году Россия либо станет несостоявшимся государством, то есть таким, которое не в состоянии поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы, либо распадется. 21% считают Россию наиболее вероятной страной, которая в ближайшие 10 лет станет несостоятельным государством – это в два раза больше, чем для следующего наиболее вероятного, по мнению экспертов, варианта – Афганистана (его назвали 10%).

40% респондентов ожидают внутреннего распада России к 2033 году из-за революции, гражданской войны, политического распада или по другой причине. Особенно пессимистично относятся к распаду России европейцы: 49% из них прогнозируют это, в то время как среди американских экспертов так считают 36%.

При этом 14% респондентов считают, что Россия, вероятно, применит ядерное оружие в течение следующих 10 лет. Среди тех, кто прогнозирует распад РФ или ее превращение в несостоявшееся государство, 22% считают, что использование ядерного оружия станет одной из причин.

Также 10% из предрекающих крах или распад России считают, что из всех автократических на данный момент стран она, скорее всего, станет демократической к концу этого периода.

Замглавы Atlantic Council и один из кураторов опроса Питер Энгельке прокомментировал результаты изданию Financial Times. По его мнению, одной из важных причин будущего краха России станет война против Украины. Он отметил высокую вероятность того, что война "бумерангом ударит не только по руководству [России], но и по стране в целом".

Западные чиновники говорят, что санкции против России из-за вторжения в Украину сильно ослабили ее экономику. По мнению экспертов, из-за санкций производственный потенциал России неуклонно деградирует, отбрасывая страну на десятилетия назад, пишет издание.