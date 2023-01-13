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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне заявили, что сейчас признаков наступления со стороны Беларуси нет

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В Пентагоне заявили, что пока со стороны Беларуси "нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными"
В Пентагоне заявили, что пока со стороны Беларуси "нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными"
Фото: depositphotos.com

В министерстве обороны США не видят признаков наступательных действий на украинскую территорию со стороны Беларуси. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге 12 января, текстовая версия которого была опубликована на сайте министерства.

"Что касается Беларуси. Это область, за которой мы продолжаем внимательно следить. Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но в настоящее время нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными. Но опять же, мы будем продолжать внимательно следить", – заявил он.

По словам Райдера, на данном этапе "нет ничего, что могло бы вызвать беспокойство".

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В Госпогранслужбе Украины заявляли 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ тоже не фиксировали такой группировки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Беларусь, Пентагон, наступление, война России против Украины, Пэт Райдер
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