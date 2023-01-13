В Пентагоне заявили, что сейчас признаков наступления со стороны Беларуси нет

В Пентагоне заявили, что пока со стороны Беларуси "нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными" Фото: depositphotos.com

"Что касается Беларуси. Это область, за которой мы продолжаем внимательно следить. Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но в настоящее время нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными. Но опять же, мы будем продолжать внимательно следить", – заявил он.

По словам Райдера, на данном этапе "нет ничего, что могло бы вызвать беспокойство".