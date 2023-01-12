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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина постепенно увеличивает свои оборонные способности на границе с Беларусью – Наев

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Наев: Мы чувствуем себя спокойно. Спокойно это, значит, профессионально выполняем то, что должны
Наев: Мы чувствуем себя спокойно. Спокойно – это, значит, профессионально выполняем то, что должны
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Численность подразделений белорусской армии, развернутых вдоль границы с Украиной, не изменилась, обстановка на этом направлении на данный момент не несет угрозы для Украины.

Об этом заявил 12 января командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, видео комментария опубликовал пресс-центр Объединенных сил.

"Сегодня обстановка на территории Беларуси не несет непосредственно угрозы каких-то сухопутных действий против Украины. Мы постоянно находимся в коммуникации с иностранными партнерами. В частности, с партнерами из Соединенных Штатов Америки, Польши. Также постоянно работает наша разведка. По состоянию на сейчас подразделения вооруженных сил Республики Беларусь, развернутые вдоль нашей государственной границы, ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились", – рассказал он.

Наев подчеркнул, что украинские военные осознают имеющуюся у них информацию об обстановке.

"Мы [...] знаем и чувствуем себя спокойно. Спокойно – это, значит, профессионально выполняем то, что должны. Мы постепенно увеличиваем наши оборонные способности и занимаемся мерами повышения обученности личного состава", – добавил он.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/522338446567204/

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, военные, граница, угрозы, наступление, война России против Украины, Сергей Наев
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