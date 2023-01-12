Украина постепенно увеличивает свои оборонные способности на границе с Беларусью – Наев

Наев: Мы чувствуем себя спокойно. Спокойно – это, значит, профессионально выполняем то, что должны Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Об этом заявил 12 января командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, видео комментария опубликовал пресс-центр Объединенных сил.

"Сегодня обстановка на территории Беларуси не несет непосредственно угрозы каких-то сухопутных действий против Украины. Мы постоянно находимся в коммуникации с иностранными партнерами. В частности, с партнерами из Соединенных Штатов Америки, Польши. Также постоянно работает наша разведка. По состоянию на сейчас подразделения вооруженных сил Республики Беларусь, развернутые вдоль нашей государственной границы, ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились", – рассказал он.

Наев подчеркнул, что украинские военные осознают имеющуюся у них информацию об обстановке.

"Мы [...] знаем и чувствуем себя спокойно. Спокойно – это, значит, профессионально выполняем то, что должны. Мы постепенно увеличиваем наши оборонные способности и занимаемся мерами повышения обученности личного состава", – добавил он.