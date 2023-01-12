Политтехнолог Шейтельман: Мобилизовать еще полмиллиона россиян технически неосуществимо. Они и 300 тыс. с трудом осилили, причем в значительной степени благодаря Беларуси

О том, что Россия хочет мобилизовать еще 500 тыс. человек, заявляли в военной разведке Украины.

"Я думаю, что полмиллиона – это наши такие сказки легкие. Потому что это технически почти неосуществимо. Они же когда проводили мобилизацию 300 тыс., это была не случайная цифра. "Ну сколько мы призовем?" Не знаю: приходит [cекретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев. "Давайте 700 [тыс.]". Приходит [мэр Москвы Сергей] Собянин: "Давайте 100". А [президент России Владимир] Путин говорит: "Давайте 300". Не так [было]. Это мощность тренировочных лагерей. "Вот столько мы можем разместить здесь, столько – здесь. У нас столько-то офицеров, которые их будут обучать". И мы видели, что они эти 300 тыс. с трудом осилили. Причем в значительной степени благодаря Беларуси", – сказал Шейтельман.

По его мнению, именно офицеры белорусской армии занимаются тренировкой российских мобилизованных – "учат их водить танки, стрелять из гранатометов и так далее", поскольку, в отличие от российской армии, белорусская все эти годы не разворовывалась.

"Но вся эта мощность показала, что вот 300 тыс. они с трудом переварили. Поэтому взять призвать 500 тыс. – это значит устроить такую страшную логистическую пробку. Неразрешимую. Поэтому я думаю, что речь пойдет снова про какие-то похожие цифры", – предположил политтехнолог.

Шейтельман считает, что новых 300 тыс. мобилизованных российские власти "наберут пока спокойно".

"Но вопрос: сколько таких итераций можно допустить? Они не бесконечны. Терпение не бесконечное. Я помню, в своем детстве, когда мне впервые сказали, что есть война в Афганистане... Я учился в школе в каком-то, там, классе, папа слушал "Голос Америки". Мы вместе слушали. Говорят: "Война в Афганистане". Я спрашиваю: "Папа, а что это?" Он антисоветчик, естественно. Он все это рассказал – я никому в школе не стал пересказывать, потому что я так [думал]: "Может, неправда? Мало ли, "Голос Америки"... А потом привезли первые гробы. Вот прямо к нам в квартал привезли. Я сам даже гробы не видел, но про это говорили все. Вся улица только разговаривала об этом. Потому что реально два человека из школы, где я учился, выпускники [погибли]... Вот это был первый сигнал. Вот это то, что сейчас происходит в России... Но вот сколько этих итераций? Две-три еще, думаю", – сказал политтехнолог.

Шейтельман убежден, что каждая новая волна мобилизации будет сопровождаться массовым бегством российских мужчин за границу, как это было во время первой волны. По мнению аналитика, большинство уехавших (он оценил их количество в 80%) уже вернулось в Россию, потому что "у них не было запаса денег".

"Они побегут обратно. Это будет тот же миллион", – спрогнозировал он.

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