Песков отрицает запрет на выезд из России военнообязанных

Песков сказал, что это "информационная диверсия".
В то же время Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины сегодня сообщило, что с 9 января в РФ ограничили выезд из страны военнообязанных.
По данным украинской разведки, соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны-оккупанта (в России пограничники находятся в структуре ФСБ).
В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о годности к военной службе категорий "А", "Б" и "В", – отмечают в ГУР МО.
Согласно приказу ФСБ, для граждан указанных категорий будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска по всем направлениям.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря 2022 года президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
О дополнительной волне мобилизации численностью около 500 тыс. человек в России могут объявить 15 января 2023 года, сообщал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк. Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом 2023 года, заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.