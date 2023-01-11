Песков отрицает запрет на выезд из России военнообязанных

Российская ФСБ направила во все пограничные управления РФ приказ ограничить выезд из страны граждан, имеющих заключение о годности к военной службе категорий "А", "Б" и "В", сообщило ГУР МО Фото: EPA

Песков сказал, что это "информационная диверсия".

В то же время Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины сегодня сообщило, что с 9 января в РФ ограничили выезд из страны военнообязанных.

По данным украинской разведки, соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны-оккупанта (в России пограничники находятся в структуре ФСБ).

В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о годности к военной службе категорий "А", "Б" и "В", – отмечают в ГУР МО.

Согласно приказу ФСБ, для граждан указанных категорий будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска по всем направлениям.



