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Песков отрицает запрет на выезд из России военнообязанных

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Российская ФСБ направила во все пограничные управления РФ приказ ограничить выезд из страны граждан, имеющих заключение о годности к военной службе категорий "А", "Б" и "В", сообщило ГУР МО
Российская ФСБ направила во все пограничные управления РФ приказ ограничить выезд из страны граждан, имеющих заключение о годности к военной службе категорий "А", "Б" и "В", сообщило ГУР МО
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опровергает информацию о том, что военнообязанным россиянам ограничили возможность выезда из страны. Об этом 11 января сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Песков сказал, что это "информационная диверсия".

В то же время Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины сегодня сообщило, что с 9 января в РФ ограничили выезд из страны военнообязанных.

По данным украинской разведки, соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны-оккупанта (в России пограничники находятся в структуре ФСБ).

В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о годности к военной службе категорий "А", "Б" и "В", – отмечают в ГУР МО.

Согласно приказу ФСБ, для граждан указанных категорий будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска по всем направлениям. 


Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря 2022 года президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

О дополнительной волне мобилизации численностью около 500 тыс. человек в России могут объявить 15 января 2023 года, сообщал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк. Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом 2023 года, заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Россия, Украина, ФСБ, Дмитрий Песков, граница, мобилизация, запрет, ограничения, войска, мужчины
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