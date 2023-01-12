Политтехнолог Шейтельман: Российских мобилизованных тренируют офицеры белорусской армии. В отличие от России, белорусские лагеря не разворовывались

Речь об этом зашла в связи с тем, что Россия технически не смогла бы подготовить полмиллиона мобилизованных.
"Вот сегодня почему в Беларусь туда-сюда ездят все время эти составы? А мы думаем, что на нас нападут. Потому что это белорусские офицеры белорусской армии тренируют российских мобилизованных: учат их водить танки, стрелять из гранатометов и так далее. Вот при помощи белорусских этих лагерей, которые, кстати, при [находящемся при власти в Беларуси с 1994 года Александре] Лукашенко, в отличие от России, не разворовывались, а содержались", – сказал Шейтельман.
По его словам, "у Лукашенко не по-богатому все было, но все покрашено, койки, пошиты одеяльца, все было".
"Я думаю, что он сдает это все по цене пятизвездочных отелей. Вот зная, как работает Лукашенко, я уверен, что там биллинг идет. За каждую калорию он теперь взымает, как говорил [персонаж романов Ильфа и Петрова Остап] Бендер, скормленную российскому солдату. Огромный тариф, страшный", – считает политтехнолог.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В Госпогранслужбе Украины заявляли 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ тоже не фиксировали такой группировки.