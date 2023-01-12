Политтехнолог Шейтельман: Российских мобилизованных тренируют офицеры белорусской армии. В отличие от России, белорусские лагеря не разворовывались

Речь об этом зашла в связи с тем, что Россия технически не смогла бы подготовить полмиллиона мобилизованных.

"Вот сегодня почему в Беларусь туда-сюда ездят все время эти составы? А мы думаем, что на нас нападут. Потому что это белорусские офицеры белорусской армии тренируют российских мобилизованных: учат их водить танки, стрелять из гранатометов и так далее. Вот при помощи белорусских этих лагерей, которые, кстати, при [находящемся при власти в Беларуси с 1994 года Александре] Лукашенко, в отличие от России, не разворовывались, а содержались", – сказал Шейтельман.

По его словам, "у Лукашенко не по-богатому все было, но все покрашено, койки, пошиты одеяльца, все было".

"Я думаю, что он сдает это все по цене пятизвездочных отелей. Вот зная, как работает Лукашенко, я уверен, что там биллинг идет. За каждую калорию он теперь взымает, как говорил [персонаж романов Ильфа и Петрова Остап] Бендер, скормленную российскому солдату. Огромный тариф, страшный", – считает политтехнолог.

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