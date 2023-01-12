Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС – СМИ

Йозвяк утверждает, что просьба к ЕС не вводить санкции против Беларуси звучала от Украины Фото: depositphotos.com

"Одна из причин, по которой Беларусь не подверглась санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, заключается в том, что Украине попросила не включать в них Минск", – написал он.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

Журналист добавил, что получил такую информацию от источников в Брюсселе, но конкретные имена не стал называть.

i have it from various sources in Brussels and elsewhere that I cannot name. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 января заявляла, что Европейский союз будет вводить новые санкции против Беларуси.