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Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС – СМИ

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Йозвяк утверждает, что просьба к ЕС не вводить санкции против Беларуси звучала от Украины
Йозвяк утверждает, что просьба к ЕС не вводить санкции против Беларуси звучала от Украины
Фото: depositphotos.com

В последних пакетах санкций ЕС не наказывал Беларусь наравне с Россией, поскольку такой была просьба Украины. Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter.

"Одна из причин, по которой Беларусь не подверглась санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, заключается в том, что Украине попросила не включать в них Минск", – написал он.

Журналист добавил, что получил такую информацию от источников в Брюсселе, но конкретные имена не стал называть.

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 января заявляла, что Европейский союз будет вводить новые санкции против Беларуси.

Контекст:

Беларусь с начала полномасштабного вторжения РФ является участником войны, так как с ее территории заходили российские войска в Украину. Также Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна принимает участие в войне России против Украины.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, санкции, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Рикард Йозвяк, ЕС
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