Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС – СМИ

"Одна из причин, по которой Беларусь не подверглась санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, заключается в том, что Украине попросила не включать в них Минск", – написал он.
one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023
Журналист добавил, что получил такую информацию от источников в Брюсселе, но конкретные имена не стал называть.
i have it from various sources in Brussels and elsewhere that I cannot name.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023
Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 января заявляла, что Европейский союз будет вводить новые санкции против Беларуси.
Беларусь с начала полномасштабного вторжения РФ является участником войны, так как с ее территории заходили российские войска в Украину. Также Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна принимает участие в войне России против Украины.
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.